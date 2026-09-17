Defuncions a Terrassa: les cerimònies de divendres 18 de setembre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 17 de setembre de 2026 a les 21:04
Actualitzat el 17 de setembre de 2026 a les 21:05

Aquestes són les cerimònies de divendres 18 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Pepe Mendoza Vera, 74 anys

Data de la defunció: 16 de setembre
Cerimònia: 18 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Mercè Sala Zorita, 73 anys

Data de la defunció: 16 de setembre
Cerimònia: 18 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Montserrat Font Canals, 84 anys

Data de la defunció: 16 de setembre
Cerimònia: 18 de setembre, a les 11.00 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis funeraris

Xavi Samperi Calvo, 63 anys

Data de la defunció: 16 de setembre
Cerimònia: 18 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Orta Pérez, 82 anys

Data de la defunció: 17 de setembre
Cerimònia: 18 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Mari Borque Salvador, 91 anys

Data de la defunció: 17 de setembre
Cerimònia: 18 de setembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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