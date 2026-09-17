Defuncions a Terrassa: les cerimònies de divendres 18 de setembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de divendres 18 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Pepe Mendoza Vera, 74 anys
Data de la defunció: 16 de setembre
Cerimònia: 18 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Mercè Sala Zorita, 73 anys
Data de la defunció: 16 de setembre
Cerimònia: 18 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Montserrat Font Canals, 84 anys
Data de la defunció: 16 de setembre
Cerimònia: 18 de setembre, a les 11.00 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis funeraris
Xavi Samperi Calvo, 63 anys
Data de la defunció: 16 de setembre
Cerimònia: 18 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Antonio Orta Pérez, 82 anys
Data de la defunció: 17 de setembre
Cerimònia: 18 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Mari Borque Salvador, 91 anys
Data de la defunció: 17 de setembre
Cerimònia: 18 de setembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa