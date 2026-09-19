Un Vegan Fest més massiu: "És una resistència molt necessària"

"Tot un èxit". Així ha descrit la cofundadora del Vegan Fest, Anna García, la setena edició de la festa vegana més important del continent europeu que s'ha celebrat aquest cap de setmana al parc de Vallparadís. Les claus del succés són, per una banda, la meteorologia favorable a passar l'estona a l'aire lliure i, per l'altra, una reputació nacional i internacional que posen aquest esdeveniment al calendari de moltes persones compromeses amb portar un estil de vida allunyat totalment de la crueltat animal. "Aquest matí gairebé no s'hi podia caminar de la gent que hi havia", ha apuntat García al Diari de Terrassa.
Enguany hi ha hagut activitats per a tots els gustos. Xerrades temàtiques en les quals l'objectiu ha estat informar i conscienciar el públic, un espai de benestar personal, presentacions de llibres i projectes audiovisuals de temàtica animalista i vegana, tallers per a infants, paradetes de productes que no provenen dels animals i demostracions de receptes culinàries sobre l'escenari, a més de música en directe de cantants i punxa-discos activistes dels moviments pels drets dels animals, com el raper italià Feldi o el vacarissenc DJ Huete. "Cada persona ve al festival amb un interès concret, i això és la màgia que té aquest esdeveniment", ha afirmat.
La gastronomia ha tingut una rellevància addicional al Vegan Fest de Terrassa
Lluís Clotet
De fet, en contra del que es pot arribar a pensar,
gran part dels usuaris del Vegan Fest són persones que encara no s'han acabat d'endinsar al veganisme. "A una presentació hem preguntat al públic quanta gent vegana hi havia i, tot i que s'han aixecat moltes mans, se n'han aixecat més quan hem preguntat pels no vegans", ha assegurat García, que ha afegit que el Vegan Fest "és un festival més pensat pels no vegans, perquè els vegans ja sabem que vindran i que el gaudiran". "El que ens interessa és que la gent no vegana vingui aquí a agafar una mica de coneixement", ha insistit.
La gastronomia, temàtica central...
Totes les activitats mencionades ha estat prou concorregut, però la palma se l'ha emportat la novetat introduïda aquesta edició: un "pop-up" gastronòmic en el qual els assistents han pogut gaudir d'exposicions de diversos productes vegetals i els han pogut tastar. "Hem organitzat petites presentacions d'aquests productes i ha funcionat molt bé perquè la gent bé, sobretot, a fer degustacions", ha comentat la cofundadora del festival. Entre les marques que ha destacat, hi són "Too Mush", una empresa que recrea la carn a partir del fong cabelera de lleó (Hericium erinaceus), Amara Foods, que ha presentat aliments fets amb impressores 3D, i una empresa de Suïssa que ha portat les seves xocolates totalment vegetals.
En comparació a l`any anterior, els organitzadors han afirmat que hi ha hagut més afluència al Vegan Fest de Terrassa
Lluís Clotet
Una altra pota en aquest aspecte han estat els "showcookings", demostracions en directe de com s'executa una recepta, en aquest cas, és clar, amb ingredients totalment vegetals. El nutricionista i entrenador personal Yoel Ballega (
@yoelvegan a Instagram) n'ha dut a terme un sobre l'escenari Vela un pad thai vegà i saludable alhora que ha anat desmentint a poc a poc els grans mites que hi ha sobre la nutrició basada en productes vegetals. "La cuina vegetal és, amb diferència, la més econòmica", ha afirmat, mentre saltava unes verdures amb trossos de tofu. Tot i els nervis, ja que era la seva primera vegada cuinant en directe davant d'un públic tan gran, li ha agradat veure que hi havia tantes persones interessades i involucrades en el que ha fet. "Ha estat molt bonic", ha destacat en acabar el show.
Ell, com és un creador de continguts sobre alimentació vegana a xarxes socials, ha afirmat, s'enfronta a "aquells mites que existeixen habitualment" que asseguren que no hi ha prou proteïna a la dieta vegana, que li falta ferro o que hi ha massa carbohidrats. "Per cada persona que intenta divulgar sobre com de completa és la nutrició vegetal, surten 3 persones més dient que la proteïna vegetal no és de qualitat", ha lamentat, i ha afegit que, de fet, hi ha molts professionals de la salut encara els creuen. "Vaig anar al metge per problemes estomacals i, quan va saber que era vegà, em va dir que potser el meu mal era per manca de proteïna a la dieta", ha relatat. Així, amb això en ment i una vegada va sorgir la possibilitat de col·laborar amb el Vegan Fest, "vaig dir: 'Quina millor manera hi ha de transmetre que aquesta cuina ho val que desmentir aquests mites mentre cuino en directe?'". Per a ell, "la base de la salut són els vegetals integrals" i "com més fruita, verdura de diferents colors i més llegums hi hagi al dia a dia, millor, sigui per a una persona vegana o no vegana".
... maridada amb activisme
A part de l'apartat educatiu sobre els beneficis de la dieta 100% vegetal, el Vegan Fest també ha estat un espai de denúncia de la situació actual de milions d'animals al nostre país. A la seva xerrada, la sociòloga, divulgadora i activista Míriam Jiménez Lastra (
@miriamjlas a Instagram) ha tractat el tema de les macrogranges i les piscifactories. "Cada vegada n'hi ha més i penso que és una cosa que estem a temps de frenar", ha afirmat Jiménez Lastra, que ha declarat que cal "conscienciar que no ens les podem permetre perquè és portar el patiment animal a l'extrem". A més, ha alertat, les pèssimes condicions dels animals en aquests indrets poden suposar un perill per als humans també: "És el brou de cultiu perfecte per una zoonosi, per a un patiment animal bestial i per a un risc de salut per a l'ésser humà".
L`activisme també ha tingut protagonisme al Vegan Fest amb el seguit de xerrades i conferències que han tingut lloc
Lluís Clotet
On convergeixen les visions de tots tres entrevistats és que el Vegan Fest és un esdeveniment on la gent busca convertir el planeta Terra en un món millor per a tothom, inclosos, òbviament, els animals. "Aquests espais els veig molt necessaris perquè hi ha un dèficit ara mateix d'opcions veganes; els projectes vegans s'estan cancel·lant, que els restaurants vegans tanquen, etc. Llavors, en aquest moment més que mai, el Vegan Fest de Terrassa és una resistència molt necessària, i es nota que la gent l'estima", ha resumit Míriam Jiménez Lastra.