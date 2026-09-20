Berta Abellan, campiona del món de trial

La pilot terrassenca de l'equip Scorpa Berta Abellan Marsiñach ha revalidat aquest diumenge el seu títol mundial de TrialGP femení.
Ho ha fet en la darrera jornada del Gran Premi d’Espanya, que s’ha disputat a la localitat lleonesa de Pobladura de las Regueras, en la darrera prova del calendari.
La pilot terrassenca de 26 anys ha signat una segona posició en la primera cursa i s'ha quedat a tocar del títol. En la segona, s'ha adjudicat la victòria i s'ha acabat enduent el títol.
La seva única rival a la classificació general, la pilot italiana Andrea Rabino (Beta), ha guanyat la primera prova, però en la segona ha acabat quarta.
Berta Abellan ha acabat el mundial amb un total de 368 punts i s’ha emportat el títol per davant de la italiana que n'ha sumat 349.
Segona corona
Aquest és el segon Mundial consecutiu per a la terrassenca, que farà 27 anys el 17 d'octubre vinent. Va debutar l'any 2014, amb només 14 anys, a la màxima competició internacional i va acabar onzena. La temporada següent va ser setena i les dues posteriors quarta. L'any 2018 va assolir una segona posició que es convertiria ja en una norma. Va ser subcampiona del món sis vegades en set anys, del 2018 al 2024, sempre a l'ombra de la britànica Emma Bristow. L'any passat va guanyar el seu primer títol, que ara ha revalidat.
Abellan va començar a practicar amb motocicleta als 4 anys, quan el seu pare li va regalar una Mecatecno. Al llarg de la seva carrera ha format part de la School of Champions de Gas Gas, de la Sherco Academy, de l'equip Beta Stihl (format exclusivament per noies) i de l'equip oficial de Vertigo. Estudiant i esportista del CAR de Sant Cugat, va debutar al mundial de trial femení amb 14 anys i ben aviat va començar a progressar-hi. Ha esdevingut la gran dominadora del trial femení internacional.