Saps on són... aquests frescos en el sostre de la cultura?

Com també s’ha comprovat en aquesta secció en anteriors entregues, no tot l’art està a peu de carrer a aquesta ciutat. Hi ha alguns exemples de mostres artístiques que, pel que sigui, es troben a dins d’edificis o equipaments. Tot, però, té la seva explicació i, a més, ha de considerar-se un fet ben normal. No tot ha d’estar necessàriament a l’aire lliure i hi ha un munt de construccions a aquesta població que alberguen obres de valor que cal preservar.
Si esmentem la Factoria Cultural, abans Centre Cultural, no cal ser molt espavilat per fer-se a la idea que hi podrem trobar representacions relacionades amb l’art. Poden ser pintures, escultures o altres tipus de manifestacions estan arrecerades. No vol dir que s’hagi decidit per evitar inclemències del temps o possibles actes incívics. Simplement, és així.
Un conjunt pictòric destaca al vestíbul de la Factoria Cultural de Terrassa. És una obra del pintor, escultor i tèric de l’art Joaquim Torres-García (Montevideo, Uruguai 1875-1949), un dels representants significatiu de la pintura del Noucentisme.
Mon Repòs
L’artista uruguaià va tenir una casa aquí, coneguda com a Mon Repòs, situada prop del barri del Poble Nou. Allà va pintar quatre frescos decoratius en el lluernari de l’habitatge, inspirats “en escenes hel·lenistes clàssiques”, i elaborats “amb òxids de diferents colors sobre lletada de calç fresca”, expliquen a la pàgina oficial de la Factoria Cultural.
L’any 1993 l’antiga Caixa de Terrassa va adquirir aquests quatre murals i les llegendes llatines que l’acompanyen. Es van exposar en aquest edifici fins al mes de novembre de 2001, “quan van passar a decorar el sostre del vestíbul de la nova seu de l’entitat”, afegeixen a la mateixa web.