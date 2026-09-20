FOTOS | Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa

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ARA A PORTADA

Publicat el 20 de setembre de 2026 a les 10:21

Les arts circenses han tngut el seu espai aquesta setmana a Terrassa amb la 17a edició del Festival de Circ de la ciutat. Enguany han canviat la Maurina, barri en el qual s'havia dut a terme aquest esdeveniment des de la seu segon aniversari, per l'Antic Poble de Sant Pere. Així, a la plaça del Rector Homs i a altres ubicacions d'aquest barri s'han pogut veure espectacles de màgia, malabars i altres tècniques i mètodes que han aconseguit arrencar somriures i entretenir el públic.

 

FOTOS: LLUÍS CLOTET

Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Aires renovats al 17è Festival de Circ de Terrassa -
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