Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 5 d'octubre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 04 d’octubre de 2026 a les 18:54

Aquestes són les cerimònies de dilluns 5 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Rogelio Molina Gómez, 93 anys

Data de la defunció: 2 d'octubre
Cerimònia: 5 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Adela Gallego Jiménez, 90 anys

Data de la defunció: 2 d'octubre
Cerimònia: 5 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Josep Ollé Rodó, 91 anys

Data de la defunció: 4 d'octubre
Cerimònia: 5 d'octubre, a les 16.00 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis funeraris

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