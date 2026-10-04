Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 5 d'octubre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dilluns 5 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nRogelio Molina Gómez, 93 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 d'octubre\r\nCerimònia: 5 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAdela Gallego Jiménez, 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 d'octubre\r\nCerimònia: 5 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJosep Ollé Rodó, 91 anys\r\n\r\nData de la defunció: 4 d'octubre\r\nCerimònia: 5 d'octubre, a les 16.00 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis funeraris\r\n