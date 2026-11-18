L’equipament d’economia social i solidària que el pla estratègic del sector preveia a la Muntanyeta de Vallparadís està en revisió. Meritxell Lluís, tinenta d’alcalde i portaveu de Junts, ho ha explicat aquest dimecres a la comissió informativa de Promoció Econòmica i Educació, en resposta a Ona Martínez, portaveu d’ERC, que ha demanat en quin punt es troba aquest espai i quina previsió hi ha.
Lluís ha recordat que ERC ja s’hi havia interessat abans, a través del regidor Pep Forn, i que el tema s’ha tractat en diverses reunions del Consell Municipal d’Economia Social i Solidària. La conclusió, segons Lluís, va ser: “Avancem en altres línies, aquesta repensem-la”. Les entitats del sector van traslladar que l’equipament no era un dels elements primordials del pla, i que potser caldria repensar-lo.
L’equipament era una de les moltes accions del pla, aprovat el 2019 per unanimitat i treballat amb les entitats. Lluís ha remarcat que la regidoria d’Economia Social es va crear el 2015 i que Terrassa va ser una de les primeres ciutats de l’Estat a tenir-ne una. Amb tota l’experiència d’aquests anys, “semblava que era un tema que havíem de replantejar-nos entre tots”, ha afegit Lluís.
L’avaluació dins d’aquest mandat
El govern i les entitats van acordar aprofitar l’avaluació del Pla estratègic d’economia social i solidària 2019-2026 per posar l’equipament sobre la taula, amb la porta oberta a mantenir-lo o no com a una de les accions. L’Ajuntament ha encarregat aquesta avaluació a una cooperativa. Té una part quantitativa, amb la revisió dels objectius, les dades i el disseny del pla, i una de qualitativa, que recollirà els aprenentatges d’aquests anys. Ja s’han començat a fer entrevistes amb empreses i entitats, i també hi haurà trobades amb els serveis municipals.
L’objectiu és tenir l’avaluació llesta abans de les eleccions municipals de maig del 2027, perquè el nou govern pugui redactar el pla següent, amb el compromís de les entitats de tornar a valorar la Muntanyeta.