Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 7 de setembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dilluns 7 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nAntonio Quesada Espinar, 82 anys\r\n\r\nData de la defunció: 5 de setembre\r\nCerimònia: 7 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJose Martínez Cañadilla, 39 anys\r\n\r\nData de la defunció: 4 de setembre\r\nCerimònia: 7 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nRamón Serra Antón, 73 anys\r\n\r\nData de la defunció: 5 de setembre\r\nCerimònia: 7 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n