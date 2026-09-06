Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 7 de setembre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 06 de setembre de 2026 a les 19:41

Aquestes són les cerimònies de dilluns 7 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Antonio Quesada Espinar, 82 anys

Data de la defunció: 5 de setembre
Cerimònia: 7 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Jose Martínez Cañadilla, 39 anys

Data de la defunció: 4 de setembre
Cerimònia: 7 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Ramón Serra Antón, 73 anys

Data de la defunció: 5 de setembre
Cerimònia: 7 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

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