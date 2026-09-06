El Terrassa FC s'estrena guanyant el Calamocha a domicili

El Terrassa FC s'ha anotat una victòria en el primer encontre de la lliga de la Segona Federació 2026-207. Els d'Oriol Alsina han guanyat per 0 a 1 al Calamocha a Saragossa, en un partit que ha començat mitja hora més tard del previst pel mal estat del terreny de joc. Un gol de Max Marcet a la represa ha permès al conjunt terrassista sumar els primers punts de la temporada. El pròxim diumenge, a partir de les 19 hores, el conjunt terrassenc rebrà el Barbastro a l'Estadi Olímpic.
L'equip egarenc ha sortit amb empenta i ha dominat els primers minuts, amb arribades que no ha pogut concretar. Sergio Montero no ha arribat a una bona centrada de Guti i Mario Domingo també ho ha intentat amb un xut que ha sortit per sobre del travesser de la porteria del Calamocha. Els locals han fet alguna internada que no ha suposat cap mal de cap per al porter Marcos Pérez.
En el tram final de la primera meitat, el Terrassa FC ha incrementat la seva intensitat i Frodo ha gaudit d'un parell de bones ocasions que no ha pogut finalitzar de manera positiva. A la segona meitat, de nou ha començat amb més força el conjunt d'Alsina, si bé la millor oportunitat ha sigut per als aragonesos, amb un tir al travesser de Milton.
Els terrassistes han continuat manant i Jaime Barrero ho ha provat amb un xut que ha sortit alt i Marcos Mendes, que ha entrat després del descans, també ho ha intentat després d'una bona assistència de Sergio Montero, però ha rematat fora. En el minut 72, i aprofitant un rebuig defensiu, Max Marcet ha caçat la pilota i amb un bon tir ha superat al porter del Calamocha i ha establert el que seria el 0 a 1 definitiu.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Ferran, Fran Moreno, Gabri, Mario Domingo (Aser Palacios, m. 65), Jaime Barrero, Sergio Cortés (Mármol, m. 81), Guti (Marcos Mendes, m. 46), Sergio Montero , Max Marcet (Albert Celma, m. 81) i Frodo (Nahuel, m. 65).