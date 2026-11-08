Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 9 de novembre del 2026

Defuncions

ARA A PORTADA

Publicat el 08 de novembre de 2026 a les 18:51

Aquestes són les cerimònies de dilluns 9 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

María Leris Rufas, 88 anys

Data de la defunció: 6 de novembre
Cerimònia: 9 de novembre, a les 9.00 hores, a l'Espai Jardi del complex funerari municipal de Terrassa

Encarna Casas Fernández, 63 anys

Data de la defunció: 7 de novembre
Cerimònia: 9 de novembre, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Rosa Maria Pericacho Miramón, 80 anys

Data de la defunció: 7 de novembre
Cerimònia: 9 de novembre, a les 11.30 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Júlia Balgoma Garcia, 90 anys

Data de la defunció: 7 de novembre
Cerimònia: 9 de novembre, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Manuel Cirera Ibáñez, 92 anys

Data de la defunció: 8 de novembre
Cerimònia: 9 de novembre, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Maria Mirabet Sala, 86 anys

Data de la defunció: 8 de novembre
Cerimònia: 9 de novembre, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades