Importantíssima victòria d'un Terrassa FC de dues cares en el camp d'un Peña Sport que feia dos anys que no perdia a casa. Els d'Oriol Alsina, després d'una magnífica primera meitat que ha finalitzat amb un 0 a 2, han vist com els navarresos empataven en els inicis de la represa, però, Marcos Mendes, el més destacat de l'equip amb dues dianes i provocants un penal, ha aconseguit el 2 a 3 definitiu. La pròxima jornada, els terrassistes rebran el Tudelano a l'Estadi Olímpic, a partir de les 17 hores.
El partit s'ha posat molt de cara de seguida per als interessos del conjunt terrassista amb el 0 a 1, quan només es duia un minut de partit. Aser Palacios, avui titular, ha iniciat la jugada per la banda esquerra i ha ideat una centrada mil·limètrica cap a Marcos Mendes que, de cap, ha creuat la pilota fora de l'abast del porter local i ha avançat el seu equip, a més d'aconseguir el seu primer gol a la lliga.
Aquesta matinera diana ha despertat de cop el Peña Sport que ha passat a dominar, però sense poder arribar a l'àrea del Terrassa FC en cap moment, gràcies a la solidesa defensiva dels d'Alsina, que han contingut les intencions dels jugadors navarresos. En el minut 9, s'ha fet una aturada per recordar el futbolista del Tenerife Jesús de Miguel, mort el passat dimarts.
El conjunt egarenc, tot i el marcador favorable, ha buscat el segon i Aser Palacios ha provat un xut de lluny sense encert. Mario Domingo, en un tir des de fora de l'àrea ha ajustat la pilota al pal, però ha sortit fora, en una jugada de Nahuel que la defensa ha rebutjat. Nahuel, uns minuts més tard, s'ha plantat a l'àrea dels navarreesos i ha preferit cedir la pilota a Marcos Mendes quan tenia posició per xutar, i la defensa ha refusat el perill.
En el minut 28, li ha pres la pilota al defensa local Moratalla i s'ha plantat sol davant del porter Ander, que li ha fet un clar penal. Nahuel s'ha encarregat de llançar-lo i, enganyant al porter del Peña Sport, ha establert el 0 a 2. Fins que, tot sol, al descans, els d'Alsina han pogut marcar en diverses ocasions, com en un xut de Jaime Barrero, un altre de Nahuel que ha refusat un defensa i, sobretot, en una jugada de Marcos Mendes que amb tot per marcar, ha vist com Ander refusava la seva rematada.
El descans li ha anat millor als locals que, en quatre minuts, han aconseguit igualar el resultat. En el minut 1, Dani Pérez ha centrat des del cantó esquerre i Asirón ha desviat la pilota per superar al porter Marcos Pérez. I, en el minut 4, i en un córner, Moratalla, oblidat per la defensa en el segon pal, ha rematat de cap a plaer i ha assolit l'empat a dos en el marcador.
La reacció del Terrassa FC no s'ha fet esperar i, tot i aquests dos cops durs, l'equip s'ha recuperat sense pausa i, en el minut 56, ha tornat a marcar en una acció de Nanuel, que ha xutat a porteria. El porter local Ander ha rebutjat la pilota, que ha anat en poder de Marcos Mendes, que no ha perdonat i ha fet el tercer dels seus.
El Peña Sport ha estat a punt d'empatar de nou en dues ocasions, primer una de Recalde a servei de Vélaz, que ha aturat Marcos Pérez, I el porter terrassista ha salvat el seu equip en una rematada d'Izura que semblava destinada al fons de la porteria visitant. Però també l'ha tingut Marcos Mendes, en una bona assistència d'Aser Palacios que el davanter terrassista ha desaprofitat quan el gol era molt més que assequible. També ha pogut marcar Dano Lourens, que ha rebut d'Auzokoa, en una rematada poc convincent que el porter ha atrapat sense problemes.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Ferran, Gabri, Fran Moreno, Mario Domingo, Jaime Barrero, Álex López (Cristhian Mármol, m. 60), Nahuel (Auzokoa, m. 60), Albert Celma (Dano Lourens, m. 46 (Frodo, m. 81)), Aser Palacios (Sergio Cortés, m. 78) i Marcos Mendes.