Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 5 de novembre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de novembre de 2026 a les 19:13
Actualitzat el 04 de novembre de 2026 a les 19:14

Aquestes són les cerimònies de dijous 5 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Francisca Serrano Dejez, 93 anys

Data de la defunció: 3 de novembre
Cerimònia: 5 de novembre, a les 10.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Manuel Morales Marín, 79 anys

Data de la defunció: 3 de novembre
Cerimònia: 5 de novembre, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Rafael Peña Muñoz, 91 anys

Data de la defunció: 4 de novembre
Cerimònia: 5 de novembre, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Lupe Antolín Serret, 83 anys

Data de la defunció: 4 de novembre
Cerimònia: 5 de novembre, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

José Nieto López, 89 anys

Data de la defunció: 4 de novembre
Cerimònia: 5 de novembre, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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