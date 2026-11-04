Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 5 de novembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dijous 5 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Francisca Serrano Dejez, 93 anys
Data de la defunció: 3 de novembre
Cerimònia: 5 de novembre, a les 10.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Manuel Morales Marín, 79 anys
Data de la defunció: 3 de novembre
Cerimònia: 5 de novembre, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Rafael Peña Muñoz, 91 anys
Data de la defunció: 4 de novembre
Cerimònia: 5 de novembre, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Lupe Antolín Serret, 83 anys
Data de la defunció: 4 de novembre
Cerimònia: 5 de novembre, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
José Nieto López, 89 anys
Data de la defunció: 4 de novembre
Cerimònia: 5 de novembre, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa