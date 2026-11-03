Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimecres 4 de novembre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 03 de novembre de 2026 a les 18:49

Aquestes són les cerimònies de dimecres 4 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Maria Esplandiu Rabasó, 96 anys

Data de la defunció: 2 de novembre
Cerimònia: 4 de novembre, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Abel Durán López, 58 anys

Data de la defunció: 31 d'octubre
Cerimònia: 4 de novembre, a les 12.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Rufina Vélez Díaz, 94 anys

Data de la defunció: 2 de novembre
Cerimònia: 4 de novembre, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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