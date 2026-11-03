Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimecres 4 de novembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dimecres 4 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nMaria Esplandiu Rabasó, 96 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 de novembre\r\nCerimònia: 4 de novembre, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAbel Durán López, 58 anys\r\n\r\nData de la defunció: 31 d'octubre\r\nCerimònia: 4 de novembre, a les 12.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nRufina Vélez Díaz, 94 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 de novembre\r\nCerimònia: 4 de novembre, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n