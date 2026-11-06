Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 7 de novembre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 06 de novembre de 2026 a les 19:14

Aquestes són les cerimònies de dissabte 7 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Lourdes Carranza Cibantos, 80 anys

Data de la defunció: 5 de novembre
Cerimònia: 7 de novembre, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Josefa Pleguezuelos Vallejo, 98 anys

Data de la defunció: 5 de novembre
Cerimònia: 7 de novembre, a les 11.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Salvador Nicolau i Furés, 63 anys

Data de la defunció: 5 de novembre
Cerimònia: 7 de novembre, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Emilia Franco Sánchez, 88 anys

Data de la defunció: 5 de novembre
Cerimònia: 7 de novembre, a les 15.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Carmen Alegre Riol, 90 anys

Data de la defunció: 5 de novembre
Cerimònia: 7 de novembre, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Juani Salmerón Ávalos, 72 anys

Data de la defunció: 6 de novembre
Cerimònia: 7 de novembre, a les 16.30 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Alejo Martínez Martínez, 91 anys

Data de la defunció: 6 de novembre
Cerimònia: 7 de novembre, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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