Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 7 de novembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dissabte 7 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Lourdes Carranza Cibantos, 80 anys
Data de la defunció: 5 de novembre
Cerimònia: 7 de novembre, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Josefa Pleguezuelos Vallejo, 98 anys
Data de la defunció: 5 de novembre
Cerimònia: 7 de novembre, a les 11.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Salvador Nicolau i Furés, 63 anys
Data de la defunció: 5 de novembre
Cerimònia: 7 de novembre, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Emilia Franco Sánchez, 88 anys
Data de la defunció: 5 de novembre
Cerimònia: 7 de novembre, a les 15.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Carmen Alegre Riol, 90 anys
Data de la defunció: 5 de novembre
Cerimònia: 7 de novembre, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Juani Salmerón Ávalos, 72 anys
Data de la defunció: 6 de novembre
Cerimònia: 7 de novembre, a les 16.30 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Alejo Martínez Martínez, 91 anys
Data de la defunció: 6 de novembre
Cerimònia: 7 de novembre, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa