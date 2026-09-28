Arrasarà "La bola negra" als Oscars?: Tres possibles nominacions per a professionals de l'ESCAC

Terrassa no ha escapat del fenomen de la “La bola negra” . Les xifres registrades al Cinema Catalunya durant el cap de setmana d’estrena parlen per si soles: en quatre de les vuit sessions programades es va penjar el cartell d’entrades exhaurides, sumant un total de 2.066 espectadors que van omplir la sala municipal. Un reflex local de l’impacte d’un llargmetratge dirigit per Javier Ambrossi i Javier Calvo que ja s’ha convertit en la segona millor estrena espanyola de la dècada, recaptant 4,7 milions d’euros i superant els 610.000 espectadors a tot el país en els seus primers dies.
Aquesta acollida massiva no és fruit de l’atzar, sinó la continuació d’un camí triomfal que va començar a dissenyar-se en el circuit de festivals d’alta competició. La pel·lícula va fer història al Festival de Cannes en endur-se el Premi a la Millor Direcció, una fita insòlita que en la trajectòria del cinema estatal només havien assolit prèviament dos mites com Luis Buñuel i Pedro Almodóvar. La posterior conquesta del Premi del Públic al Festival de Toronto (TIFF) va confirmar que el film no sols encisava la crítica especialitzada, sinó que posseïa una capacitat d’emocionar transversal. Amb aquest aval, l’Acadèmia de Cinema la va elegir com la representant oficial d’Espanya per als Premis Oscar. L’expectació als Estats Units és tal que capçaleres de referència com “The Hollywood Reporter” o “Variety” la situen a les travesses entre les cinc favorites en fins a 15 categories, incloent-hi eixos centrals com Millor Pel·lícula, Millor Direcció, Millor Pel·lícula Internacional, Actriu de Repartiment i els principals apartats tècnics.
L’ESCAC pot triomfar
Però més enllà de les xifres i el prestigi, la connexió més profunda entre la ciutat i aquest èxit planetari es troba a les aules de l’ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya), ubicada a la plaça de la Farinera, a Terrassa. Tres dels pilars visuals i narratius de l’obra, assenyalats per la premsa internacional com a ferms candidats a la preselecció dels Premis Oscar en apartats tècnics, s’han format o imparteixen docència a la institució terrassenca. En primer lloc, la directora de fotografia Griselda “Gris” Jordana, graduada a l’ESCAC, ha fet una feina aclamada per la crítica que la posiciona entre les favorites a la candidatura de Millor Fotografia. En el departament d’edició, Alberto Gutiérrez, format en l’especialitat de Muntatge a l’escola, ha engranat amb mestria els tres temps històrics del film, situant el seu nom a les quinieles de Millor Muntatge.
Finalment, Roger Bellés, professor del màster en Direcció d’Art de l’ESCAC, és el responsable del disseny de producció que construeix l’univers estètic de l’obra.