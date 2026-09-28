Terrassa, en alerta davant les pluges intenses d'aquest dimarts

L'Ajuntament de Terrassa ha posat en alerta el Pla d'emergència municipal davant l'episodi de pluges previst per a aquest dimarts, 29 de setembre. Segons les previsions meteorològiques, la pluja començarà aquest dilluns al vespre i s'allargarà fins a la matinada de dimecres, però serà entre les 12 i les 15 hores de dimarts quan es produiran les precipitacions més intenses. Aquests xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fortes ratxes de vent.
El Comitè Tècnic d'Emergència Municipal s'ha reunit aquest dilluns al migdia per valorar la situació meteorològica prevista per als pròxims dies, davant l'avís emès pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i la comunicació del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), que ha activat el Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) en fase d'alerta.
Davant aquesta alerta, els serveis municipals estan activats i coordinats per efectuar diverses actuacions preventives i de seguiment de la situació. L'Ajuntament recomana a la ciutadania actuar amb prudència, seguir les indicacions dels serveis d'emergència i extremar la precaució durant les hores de màxima intensitat de l'episodi meteorològic.
En aquest sentit, es recomana evitar desplaçaments innecessaris i, especialment, apropar-se o aparcar vehicles a torrents, rieres i zones inundables en general. El servei de Mobilitat alertarà de la situació i recordarà que cal actuar amb prudència a les pantalles instal·lades a la via pública. També es reforçaran els avisos a través de les xarxes socials municipals i del servei 010, des d’on es recomanarà evitar desplaçaments innecessaris i actuar amb previsió i prudència.
Des dels serveis municipals d’Educació també es recomanarà a les escoles que, durant el període de pluja intensa, si coincideix amb horaris d’entrada i sortida de l’alumnat, deixin que els alumnes restin dins dels centres.
Mesures preventives a l’espai públic
L’Ajuntament aplicarà diverses mesures preventives a l’espai públic. Es col·locaran cartells que recomanen no accedir al parc de Vallparadís, als jardins de la Casa Alegre de Sagrera i als jardins del Parc de Desinfecció durant aquest dimarts. També es recomana evitar zones arbrades i recollir tendals, para-sols i elements que puguin ser arrossegats pel vent.
D’altra banda, es recorda que l’accés a l’Anella Verda continua prohibit amb motiu de les restriccions derivades de la pesta porcina africana i la presència de porcs senglars.
Els serveis municipals també han dut a terme revisions a les barreres de les rieres i a les lleres, davant la possible presència de branques de grans dimensions que puguin obstaculitzar els ulls dels ponts o el pas de l’aigua.
Per la seva banda, l’empresa municipal Eco-Equip ha prioritzat la neteja d’embornals i del clavegueram als punts més crítics de la ciutat, com a mesura preventiva davant la inestabilitat meteorològica prevista.
Els equips de Serveis Socials estan fent seguiment de les persones en situació de sensellarisme per tal de garantir la seva seguretat durant l’episodi de mal temps.
L’Ajuntament recorda que es poden consultar els consells d’autoprotecció a través de la pàgina web municipal i tota la informació a través dels canals de comunicació oficials i les xarxes socials municipals.