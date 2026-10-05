Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimarts 6 d'octubre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dimarts 6 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nFelisa Pérez Peña, 86 anys\r\n\r\nData de la defunció: 3 d'octubre\r\n\r\nCerimònia: 6 d'octubre, a les 09.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nLuis Lices Bella, 87 anys\r\n\r\nData de la defunció: 3 d'octubre\r\n\r\nCerimònia: 6 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nDolores Restoy Ortiz, 93 anys\r\n\r\nData de la defunció: 5 d'octubre\r\n\r\nCerimònia: 6 d'octubre, a les 15.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n