Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimarts 6 d'octubre del 2026

Defuncions

ARA A PORTADA

Publicat el 05 d’octubre de 2026 a les 19:03

Aquestes són les cerimònies de dimarts 6 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Felisa Pérez Peña, 86 anys

Data de la defunció: 3 d'octubre

Cerimònia: 6 d'octubre, a les 09.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Luis Lices Bella, 87 anys

Data de la defunció: 3 d'octubre

Cerimònia: 6 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Dolores Restoy Ortiz, 93 anys

Data de la defunció: 5 d'octubre

Cerimònia: 6 d'octubre, a les 15.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

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