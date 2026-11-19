Les obres per reobrir els accessos al parc de Vallparadís pels carrers del Doctor Pearson i d’Urquinaona es preveuen per al 2027. Ho va explicar dilluns el govern municipal a la comissió informativa de Territori i Habitatge, on va situar l’inici dels treballs cap a maig o juny.
Fa més de tres anys que aquestes dues entrades estan tancades per perill d’ensorrament, i els veïns que volen entrar al parc per aquests punts han de fer una volta llarga.
Inicialment, les dues intervencions tenien calendaris diferents. La primera estava prevista per a aquest any, i s’havia arribat a dir que era imminent. La segona ja estava programada per al 2027. Segons el govern, una de les obres ja s’està tramitant i l’altra sortirà a licitació de seguida.
Un concurs desert
L’actuació que s’havia de fer enguany és la del carrer del Doctor Pearson, a la cruïlla amb el carrer de Salmerón. L’Ajuntament la va treure a concurs a final de març, però el 13 de novembre la licitació es va declarar deserta per no haver-hi cap oferta vàlida, i ara s’ha de tornar a licitar. Els despreniments reiterats del talús posen en perill el mur ceràmic d’una de les finques que limiten amb el parc. Al carrer d’Urquinaona, el tancament es va deure a un mur de contenció deteriorat.
El projecte del Doctor Pearson, licitat per 188.010 euros, preveu un nou mur de formigó sobre micropilons, a més de reurbanitzar el tram d’escales i garantir-ne el drenatge, en un termini de quatre mesos. El desembre del 2025, la regidora d’Obres Públiques, Montserrat Alba, va afirmar que “amb aquesta rehabilitació recuperarem un accés que, fins ara, manteníem tallat per seguretat als vianants”.