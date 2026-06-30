S'exhaureixen els mocadors de Festa Major "en temps rècord"

La febre pel mocador de la Festa Major de Terrassa s'ha tornat a superar un any més. Després que aquest dilluns es posessin a disposició de la ciutadania les 11.000 unitats confeccionades per a aquesta edició, s'han exhaurit poc més de 24 hores després. Concretament, el cartell de "mocadors exhaurits" s'ha penjat minuts abans de les 11 hores d'aquest dimarts a la Casa Soler i Palet, seu de l'Oficina de Turisme i únic punt oficial de distribució d'aquests productes. "La ciutat s'ha bolcat un any més", afirmaven els treballadors de l'Oficina, tot assenyalant que aquest mateix matí s'han tornat a repetir les cues d'aquest dilluns per tot el carrer de Font Vella.
Durant el primer dia es van distribuir prop de 8.000 mocadors, fins a les 19 hores, fet que deixava unes 3.000 unitats per a totes aquelles persones que no hi havien pogut anar dilluns. Ara bé, calia matinar. "Ha estat un no parar. Com ahir, la cua no ha afluixat fins que s'han acabat els mocadors", relataven des de l'Oficina de Turisme. Els responsables del servei destaquen que s'han esgotat "en un temps rècord". Segons recorden, "l'any passat, per exemple, es van exhaurir al tercer dia". Aleshores se n'havien posat a disposició 10.000, un miler menys que enguany. Aquest fet sumat a la forta demanda també a través de les xarxes socials confirma que la bogeria continua creixent i que el mocador s'ha erigit com un dels grans emblemes de la Festa Major terrassenca.
Aquest cap de setmana, doncs, els carrers de Terrassa es tenyiran de magenta gràcies als mocadors inspirats en el cartell de la Festa Major, obra d'Anna Taratiel. És la tercera edició d'una iniciativa que ja s'ha convertit en tota una tradició a la ciutat: el primer any va ser de color vermell, l'any passat es va apostar pel groc i enguany el protagonisme serà per al magenta.