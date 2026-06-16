Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimecres 17 de juny del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de juny de 2026 a les 18:56

Aquestes són les cerimònies del dimecres 17 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Antonio Garcia Peinado, 82 anys 

Data de la defunció: 16 de juny
Cerimònia: 17 de juny, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

     
Piedad Moya López, 93 anys  

Data de la defunció: 14 de juny
Cerimònia: 17 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

 

    

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