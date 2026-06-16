Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimecres 17 de juny del 2026

Aquestes són les cerimònies del dimecres 17 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nAntonio Garcia Peinado, 82 anys \r\n\r\nData de la defunció: 16 de juny\r\nCerimònia: 17 de juny, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\n \r\nPiedad Moya López, 93 anys \r\n\r\nData de la defunció: 14 de juny\r\nCerimònia: 17 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n