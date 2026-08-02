Saps on és... aquest relleu misteriós que fa cantonada?

“La informació és poder” és una frase que va tenir el seu protagonisme, encara que s’ha fet servir fins a convertir-la fins i tot en avorrida. Es podria aplicar en moltes categories i, en una fórmula on el mot “poder” es podria substituir per altres més adients, lliga bastant amb aquesta secció. Això és perquè, gairebé sempre, quan es descriu un monument, una escultura o una altra manifestació que es vol destacar, es disposa d’un bon grapat de fonts per poder compondre una història el més coincident amb la realitat. En alguns casos, com el que ens ocupa, la informació, ni és poder ni res que se li pugui semblar.
La informació és pràcticament inexistent i la poca que hi ha, va a missa. Passa amb aquest “relleu cantoner”, com es descriu en el blog de Joaquim Verdaguer. Es troba a la cantonada dels carrers de Roig i Ventura, que recorda a “un dels primers esportistes terrassencs, juntament amb Francesc Argemí, a participar en uns jocs olímpics (Amsterdam, 1928, hoquei)”, com resa a la pàgina oficial del consistori, i de Provença.
Edifici d’habitatges
En el portal de Verdaguer, s’explica que el relleu està situat a l’edifici d’habitatges “construït l’any 2005 per l’arquitecte Josep Manuel Infiesta”, encara que a la pàgina web www.epdlp.com es diu que la “datació de l’obra” és de 2001. Què es pot veure en el relleu? Mirant el relleu, sabem que és una “obra de J. Egea”, amb la representació de dues dones nues subjectant un cercle. Si es posa J. Egea en un buscador, ens surt Jorge Egea, un artista aragonès establert a Barcelona. Va ser ell l’autor del relleu? Estaria bé saber-ho, si algú té informació.
Aquest, doncs, és un exemple de poca informació, però la poca que s’ha pogut trobar, ha sigut de gran valor per a l’article, tot i que hi ha algun misteri per resoldre.