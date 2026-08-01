Polítics de vacances, i el mòbil a la mà

L’estiu ja ha arribat, i els líders polítics de l’Ajuntament aprofiten l’agost per fer una pausa. O, com a mínim, per intentar-ho i recarregar les piles abans d’afrontar el nou curs al setembre. Hem parlat amb l’alcalde, Jordi Ballart, i els portaveus municipals per descobrir com viuen aquests dies de descans lluny de l’estrès dels plens i de les rodes de premsa. Entre llibres de novel·la negra, platges familiars i escapades d’última hora, gairebé tots coincideixen en un repte majúscul: desconnectar del mòbil. En aquest reportatge us expliquem on van aquests dies i quins viatges els han marcat la vida
Les preguntes
1 • Per desconnectar de la rutina, prefereixes la platja o la muntanya? Quin lloc recomanaries?
2 • On vas aquest estiu? Normalment, ets més de fer un gran viatge per descobrir món o quedar-te a prop?
3 • Aconsegueixes apagar el mòbil i desconnectar?
4 • Quin llibre, sèrie o afició tens reservats per a aquests dies d’estiu?
5 • Quin ha estat el viatge de la teva vida i quin destí tens pendent?
Les respostes
Jordi Ballart, Tot per Terrassa: “Amb l’estiu tan calorós i de risc, ens quedarem a prop”
L’alcalde aposta per vacances de proximitat. Mantindrà el mòbil obert per atendre qualsevol incidència a la ciutat i aprofitarà per llegir, gaudir del mar en família i, si pot, buscar els primers bolets.
1 • "M’agrada tant la platja com la muntanya. A la platja, banyar-me amb els fills i jugar amb les onades, no acostumo a prendre el sol. De la muntanya en gaudeixo tot l’any i, si el temps acompanya, a final d’estiu hi busco els primers bolets".
2 • "Fa molt de temps que no faig un gran viatge. Estaré entre Terrassa i alguna escapada familiar pel país. L’any passat vam fer una part del nord i aquest farem una escapada pel sud, i visitarem família i amics. Amb l’estiu tan calorós i de risc, no anirem gaire lluny per poder estar a prop".
3 • "Em resulta impossible desconnectar i entenc que ha de ser així. No puc estar desconnectat de la ciutat ni de qualsevol incidència que hi hagi. Durant el dia, sempre, faig alguna gestió, trucades, correus... i whatsapps que no paren. Estic en contacte permanent amb l’equip que es queda a Terrassa".
4 • "No soc de mirar sèries, però sí m’agrada llegir, i a l’estiu, aprofito per llegir documents de feina i també llibres que m’evadeixin una mica de la rutina. M’agrada la novel·la negra, la ficció històrica... De moment, he triat un primer llibre: "Els noms" de Florence Knapp".
5 • "Un dels més especials va ser Anantapur per conèixer la Fundació Vicente Ferrer, el Vicenç i l’Anne. De tots els viatges en guardo bon record pel destí i la companyia. Tinc pendent anar a Disney amb els meus fills i filla".
Meritxell Lluís, Junts per Terrassa: “Primer anirem cap al Priorat i després al Baix Empordà”
La portaveu de Junts per Terrassa es refugiarà al Priorat abans d’anar a la costa empordanesa. Aprofitarà per devorar diversos llibres sense arribar a apagar el telèfon mòbil.
1 • "Per desconnectar, jo prefereixo la muntanya i podria recomanar qualsevol comarca d’interior de Catalunya, però si m’he de decidir, em quedo amb el Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta".
2 • "Primer, passarem uns dies a Porrera, al Priorat, amb els amics de tota la vida. Després, també anirem uns dies cap a la platja a gaudir de la costa, a la zona del Baix Empordà".
3 • "No apago el mòbil durant els dies de vacances, però intento desconnectar el màxim per gaudir de la família i els amics".
4 • "Pel que fa a les lectures, de moment, ja tinc reservats aquests títols: “La calavera de l’apòstol” de Jaume Clotet, “El darrer secret” de Dan Brown, el “Manual de defensa del català” de l’Òscar Andreu i “Dins l’escola. 14 contes inclusius” de Judit Argüera. Tot i així, estic segura que, durant aquests dies, en caurà algun altre més".
5 • "M’agradaria molt gaudir del Sol de mitja nit i poder veure les aurores boreals en primera persona, per tant, hauria de ser cap al nord d’Europa: Noruega, Suècia, Finlàndia o Islàndia. Un viatge que m’hagi marcat especialment, el primer que vam poder fer quan en Josep va sortir de la presó. Vam anar a Londres i tots quatre en tindrem un record inesborrable tota la vida".
Javi García, PSC: "Improvisaré una ruta; al setembre no hi haurà descans"
El portaveu adjunt del PSC improvisarà una ruta en cotxe pel Cantàbric per evitar la calor. No apagarà el mòbil, però aprofitarà els dies per llegir sobre la Guerra Civil i fer caiac.
1 • "Claríssimament, la muntanya abans que la platja. Com a lloc a prop ideal per descansar i desconnectar, recomano la Vall d’Aran".
2 • "Aquest estiu encara no ho tinc del tot decidit i improvisaré. Vull descansar uns dies, ja que a partir del setembre no hi haurà ni un dia de descans. Segurament agafarem el cotxe amb un amic i farem alguna ruta pel Cantàbric. M’agrada el turisme nacional, tot i que a vegades també he gaudit de viatges internacionals".
3 • "Em resulta impossible desconnectar, clarament. Tot i que quan estic de vacances no treballo com a tal, tinc el mòbil sempre engegat i estic en tot moment al cas de les notícies i de l’actualitat".
4 • "Aprofitaré per llegir dues novel·les sobre la Guerra Civil: “Aprendre a esquivar les bales”, que em va regalar l’autor mateix, en Xavi Coral, i “La península de las casas vacías”, de David Uclés. Com a activitat, encara no sé com ni on, però m’agradaria fer alguna excursió amb caiac, que m’agrada molt".
5 • "Un viatge que em va marcar molt va ser el de l’any passat a les illes Fèroe. És un destí increïble que no es pot descriure, s’ha de viure i ho recomano al 100%. Tinc pendent anar a Noruega i als fiords. Odio la calor, així que sempre busco llocs on no en faci tanta".
Ona Martínez, ERC: "Viatjar pel món amb fills és complicat; ara fem proximitat"
La portaveu d’Esquerra Republicana aposta fermament per la platja i el delta de l’Ebre per fer turisme de proximitat en família. Intentarà apagar el mòbil, llegir novel·la negra i enganxar-se als “murdokus”.
1 • "Prefereixo sempre la platja. Hi anirem amb la família i recomano el delta de l’Ebre i els seus voltants. És un paisatge magnífic, una terra magnífica i amb una gent magnífica".
2 • "Tinc dues ànimes: abans de ser mare agafava la motxilla per viatjar, conèixer nous llocs, però ara busquem un càmping o un apartament per l’Ametlla de Mar i pel Delta per desconnectar. Viatjar pel món sent quatre és car i complicat; ara fem proximitat".
3 • "Desconnectar del tot no ho aconsegueixo mai. Marxem una setmana i és quan intento que el cap pensi menys en l’Ajuntament i en la feina. No ho aconsegueixo del tot, però Déu-n’hi-do. Intentem apagar el mòbil al màxim".
4 • "Aniré a la llibreria (normalment vaig a La Temerària) a deixar-me assessorar i comprar dues novel·les negres. També he comprat uns murdokus, una barreja de Cluedo i sudoku, per viciar-m’hi quan els nens em deixin. Amb un i quatre anys, allò d’estirar-se a la tovallola mentre juguen encara no em passa".
5 • "M’encanten els interrails amb la motxilla a l’esquena, perquè el tren et permet viure molt més el país. El viatge que més recordo és un que vam fer pels Balcans. Tinc pendent fer un interrail pel Regne Unit i també m’agradaria molt visitar el Vietnam".
Marta Giménez, PP: "Soc de platja sempre, m’escaparé a la Costa Brava"
La portaveu del PP combinarà aquest estiu l’estada a Terrassa amb una escapada de darrera hora a la Costa Brava. Mantindrà el telèfon obert i llegirà Homer. El viatge que la va marcar va ser Cuba.
1 • "Soc de platja sempre, tot l’any. Diré un lloc tòpic, però és la veritat: la Costa Brava. Tota la vida he estiuejat a l’Escala, a les platges d’Empúries i Sant Martí d’Empúries, on tinc els millors records de la meva infància. També m’agrada molt Cadaqués i el cap de Creus".
2 • "M’agrada molt viatjar. Lord Byron deia que tenia dues cultures: la que li havien donat els seus estudis i la que havia adquirit ell amb els viatges. No tenia vacances, però m’acaben de donar les dues primeres setmanes d’agost. Buscaré alguna oferta d’última hora per fer una escapada a la Costa Brava, però no marxaré gaire lluny perquè em visita una amiga dels Estats Units. Si algun egarenc vol que li regui les plantes, seré a Terrassa!".
3 • "M’és molt difícil. El mòbil el porto sempre a la mà, se’m fa gairebé impossible apagar-lo".
4 • "M’he comprat ”L’Odissea” i vull llegir-la abans d’anar al cinema a veure la pel·lícula del Nolan. No tinc sèries pendents; potser miraré alguna pel·lícula a Filmin, però la idea és desconnectar i passar temps al carrer".
5 • "El viatge a Cuba als 14 anys em va marcar. Veure la por de la gent i la manca de productes em va fer més agraïda i em va canviar la visió. Tinc pendents Mèxic i les Filipines, tot i que tenim un país que no te l’acabes, Espanya m’agrada molt".