Mor Pere Ferré, figura històrica del jazz a Terrassa

Havia nascut a Cornellà de Llobregat, però va visitar Terrassa centenars de vegades. Només a la Jazz Cava va tocar 166 cops. I diem Jazz Cava perquè va desplegar el seu mestratge jazzístic a l'antiga i a la nova, i fins i tot abans de la vella. Ha mort Pere Ferré als 95 anys. Va rebre el premi Jazzterrasman l'any 2012.
"Ens ha deixat Pere Ferré, un dels músics més emblemàtics del jazz català i figura històrica de Jazz Terrassa", ha publicat el Club de Jazz Terrassa aquest dimarts, 20 d'octubre. Ferré va obrir el primer concert organitzat pel club l'any 1959. Va acompanyar grans noms del jazz nord-americà com Don Byas i Bill Coleman i va liderar el Modern Jazz Quintet, amb Josep Maria Farràs, Adrià Font, Vicenç Vacca i Francesc Vila. Als anys 1970 es va convertir en el pianista de la casa a l'antiga Jazz Cava, al carrer de Sant Quirze. Guardonat amb el Premi Jazzterrasman 2012, en reconeixement a la seva dilatada trajectòria i vinculació amb el club, va actuar en 166 ocasions per a Jazz Terrassa.
El seu darrer concert (ara sí, a la Nova Jazz Cava) el va fer amb Les Quatre F, la lletra inicial que compartien Josep Maria Farràs, Pere Ferré, Horacio Fumero i Adrià Font, al maig del 2024.
"Gràcies per tants anys de música i complicitat", diu el club terrassenc.
Biografia
Pere Ferré Balasch va néixer a Cornellà del Llobregat l'abril de 1931. Va estudiar piano al Conservatori Municipal de Música de Barcelona i les primeres actuacions les va fer a sales de l’època com Saratoga, Arizona o Embassy. Formava part del Latin Quartet, substituint el seu amic Tete Montoliu, i va anar de gira uns dos anys per Holanda, Alemanya i els països escandinaus. De retorn a Barcelona, l’any 1956, va participar en diversos concerts, entre d’altres al Teatro Comedia i el Candilejas.
La seva participació amb músics nord-americans va començar amb la banda Jazz Brothers al local d’ambient taurí anomenat Carmona i situat al carrer del Parlament. És amb aquesta formació que Ferré inicia una estreta relació amb Terrassa, el 8 de desembre de 1959, en el primer concert organitzat pel Club de Jazz d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals. S’afegeixen al grup els músics Arnold Wise, Chuck Israel i Perry Robinson, temporalment residents a Barcelona.
L'idil·li musical de Pere Ferré amb Terrassa es va intensificar a partir de març de 1971. Els entusiastes Josep Maria Farràs, Adrià Font i Valentí Grau el van convèncer per formar part de la recentment inaugurada Jazz Cava, on es convertiria en el pianista regular
Uns mesos després, els Jazz Brothers van contactar amb l’empresari Roselló i van iniciar etapa de concerts al club que Roselló dirigia a la Plaça Reial. Segons el club terrassenc, era "un local de dubtosa reputació on els jazzmen compartien entrada amb grups comercials". En aquesta rara combinació va néixer el Jamboree, que amb els anys esdevingué el mític local de jazz conegut avui dia per tothom. La formació Jazz Brothers va ser el primer grup en actuar-hi regularment.
Ja a la dècada dels anys 60’s, Pere Ferré va protagonitzar diversos concerts a Terrassa amb el seu trio i artistes convidats: amb el guitarrista Manuel Delgado, el 1967; un any més tard, amb Josep Tarazona “Pocholo”, i amb els també saxofonistes Ricard Roda i Rafael Grimalt, el 1970. "El vincle de Ferré amb l’escena jazzística vallesana creix entre els anys 60’s i 70’s en concerts amb el Modern Jazz Quintet amb Josep Maria Farràs, Vicens Vacca, Salvador Vila i Adrià Font, i amb el Modern Jazz Sextet amb la incorporació del trombonista Kaito Solis.
L'idil·li musical de Pere Ferré amb Terrassa es va intensificar a partir de març de 1971. Els entusiastes Josep Maria Farràs, Adrià Font i Valentí Grau el van convèncer per formar part de la recentment inaugurada Jazz Cava, on es convertiria en el pianista regular. Ara segurament es diria "resident". Va col·laborar al llarg d’una dècada amb grups locals, entre d’altres amb el Ramón Farrán Jazz Sextet amb Farràs, Joan Albert, Kaito Solis i Joan Guitart, que van tocar a Terrassa de forma habitual fins a les primeries dels anys 1980. Com a líder del seu trio, Pere Ferré oferirà diversos concerts a la Jazz Cava la dècada dels anys 70 i 80, en plena expansió del mític local egarenc. Va acompanyar a coneguts músics de l’escena internacional com els trompetistes Bill Coleman, Joe Newman i Ed Kleiger; els saxofonistes Guy Lafitte, Pony Poindexter, Hal Singer, Earle Warren, Chris Woods, Benny Waters i Billy Mitchell; el trombonista Gene “Mighty Fle” Conners; els guitarristes Marc Alibert, Fernando Orteu i Carlos Gonzálvez i les veus de Joao Romero, Erica Norimar, Brenda i Dolores March.
Durant aquests anys d’estreta col·laboració amb Jazz Terrassa, Pere Ferré va participar també a festivals de jazz a Sant Sebastià, Vitòria, Granada, Sevilla, València, Màlaga i Barcelona. D’aquesta època són també les gravacions liderades per Salvador Font “Mantequilla” dedicades al Jamboree i la seva intensa etapa a la Cova del Drac que va esdevenir un altre dels locals habituals de Pere Ferré. De la mà del promotor Jordi Suñol, va tenir ocasió de tocar amb músics tals com Harry “Sweet” Edison, Al Grey o Kai Winding. També hi va col•laborar amb jazzmen nacionals com Pedro Iturralde, Ramón Farrán i Ricard Roda.
Sense deixar la seva activitat com a pianista de jazz, Ferré va endegar una etapa d'actuacions a restaurants tan coneguts a Barcelona com Les Set Portes i el Giardinetto. Se’l podia escoltar mensualment al Jazzman amb la formació The Jazzman Quartet amb Piero Cozzi, Pep Rius i Juan Luis Castaño. Va ser membre de la banda The Swing Tenors, amb la qual va enregistrar el 2002 “Jumping Five”. Sorprenentment, el seu debut i únic disc com a líder, “Secret Love”, amb Horacio Fumero i Peer Wyboris, fou enregistrat per Fresh Sound Records en la divisió Swing Alley, l’any 2001.
A la Cava i el festival
El local jazzístic terrassenc va canviar de seu. Al tres mesos d’obertura del club actual, al passatge de Tete Montoliu, el maig del 1994, Pere Ferré s’estrenava a l’escenari en quartet i amb la cantant Brenda. Dos anys després hi tornaria en formació de trio en el concert d’homenatge al contrabaixista suïs Eric Peter. El 1997, el públic el va poder escoltar a duo amb el vocalista Ramon Domingo en un cicle de tres concerts i, amb el nou mil.leni, el juliol de 2002, tocava amb The Swing Tenors al cicle d’estiu Jazz a la Fresca. Amb la mateixa formació es va presentar el desembre de 2002 el disc “The Jumping Five”. L’any 2004 va venir per Nadal amb Horacio Fumero, Peer Wyboris i Josep Maria Farràs, i uns mesos després liderant el seu trio. Va tornar a la Cava en el concert “50 Emocions: Record a Vicens Vacca, Salvador Alas i Pere Prat”, i amb The Swing Tenors el desembre del 2011.
La primera edició del Festival Jazz Terrassa l’any 1982 ja va comptar amb la col.laboració de Pere Ferré en un concert celebrat a la Plaça Vella amb Brenda. La fórmula es va repetir l’any 1985 en la cinquena edició del certamen, en aquesta ocasió a la Plaça Catalunya amb la cantant Lali. No serà fins l’any 2003 que Pere Ferré torni al Festival en el marc de la 22ena edició i per participar en el primer guardó Jazzterrasman atorgat al baterista alemany Peer Wyboris. Posteriorment participarà a les Reunions dels Jazzterrasman Josep Maria Farràs (2005), Ricard Gili (2008) i Adrià Font (2009). Hi va tornar. Fa poc més de dos anys va pujar a l'escenari de la Nova Jazz Cava per última vegada.