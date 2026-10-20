La Gran Festa del Pa torna a Terrassa: “Si una cosa us defineix, és la resiliència”

Aquest dissabte 24 d’octubre tindrà lloc la 5a edició de La Gran Festa del Pa, una celebració de la tradició flequera de Terrassa que té com a objectiu posar en valor el pa tradicional i l'ofici artesà dels forners, com també apropar aquesta tradició a la ciutadania mitjançant una jornada amb activitats especialment adreçades al públic infantil i familiar. La festa, a més, ajudarà a donar visibilitat al sector flequer local i reivindicar la importància d'aquest ofici en la cultura gastronòmica i comercial de la ciutat.
A la roda de premsa celebrada a l’ajuntament, Xavier Cardona, tinent d’alcalde i regidor de Comerç i Mercats, ha volgut reivindicar la cultura gastronòmica de la ciutat i, en especial, la del gremi de forners i pastissers de Terrassa. També ha volgut adreçar-se al gremi i valorar la seva feina. “Si una cosa us defineix, és la resiliència”, ha declarat Cardona.
Tot seguit, Fanny Novell, presidenta del col·lectiu de flequers i pastissers de Terrassa, ha aportat la seva valoració sobre la celebració de dissabte. Novell ha agraït el suport de l’ajuntament i ha posat en relleu el valor de l’ofici i de la feina que hi ha al darrere per part dels pagesos i dels treballadors.
Tant Cardona com Novell han posat èmfasi en la necessitat d’una alimentació de qualitat, lluny dels productes processats, i en la importància de menjar sa i de proximitat. Fanny Novell, en aquest sentit, ha explicat que el pa està passant per un gran moment, ja que l’oferta de pa cada cop és més ampla i per a tots els gustos i necessitats.
Les activitats de la jornada
La Festa tindrà lloc de 17:00 a 19:00, i comptarà amb diverses activitats. A les 17:00 hi haurà l’acte d’inici i presentació, a les 17:30 es farà un taller pràctic pensat per al públic infantil, en què els assistents podran elaborar pa ells mateixos.
Més tard, a les 18:00, es farà un berenar de pa i xocolata, com ve sent tradició en aquesta celebració. Fanny Novell apuntava que la darrera edició va tenir molt bona rebuda i es van repartir 1.000 panets i 1.000 xocolatines, i esperen repetir objectiu aquest any.
A les 18:30 hi haurà un conta-contes de l’associació Vet Aquí Que i, finalment, se celebrarà el sorteig d’un regal entre tots els participants en el concurs de dibuix, a les 19:00. A més, durant tota la jornada, Walter Capdevila, creador de contingut a xarxes, oferirà una activitat de pintar cares.