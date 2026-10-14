Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 15 d'octubre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 14 d’octubre de 2026 a les 19:21
Actualitzat el 14 d’octubre de 2026 a les 19:25

Aquestes són les cerimònies de dijous 15 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Juan Vicente Sánchez Barato, 65 anys

Data de la defunció: 13 d'octubre
Cerimònia: 15 d'octubre, a les 9.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Ramón Muñoz Hernández, 90 anys

Data de la defunció: 14 d'octubre
Cerimònia: 15 d'octubre, a les 12.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Isidre Hoyas Beltrán, 58 anys

Data de la defunció: 10 d'octubre
Cerimònia: 15 d'octubre, a les 15.45 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris

Aleix Lamata Cuenca, 94 anys

Data de la defunció: 14 d'octubre
Cerimònia: 15 d'octubre, a les 18.15 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris

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