Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 15 d'octubre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dijous 15 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJuan Vicente Sánchez Barato, 65 anys\r\n\r\nData de la defunció: 13 d'octubre\r\nCerimònia: 15 d'octubre, a les 9.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nRamón Muñoz Hernández, 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 14 d'octubre\r\nCerimònia: 15 d'octubre, a les 12.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nIsidre Hoyas Beltrán, 58 anys\r\n\r\nData de la defunció: 10 d'octubre\r\nCerimònia: 15 d'octubre, a les 15.45 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris\r\n\r\nAleix Lamata Cuenca, 94 anys\r\n\r\nData de la defunció: 14 d'octubre\r\nCerimònia: 15 d'octubre, a les 18.15 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris\r\n