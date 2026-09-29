El tercer temporal del setembre deixa 45 litres

El tercer temporal d’aquest setembre ha deixat les dades de precipitació més elevades del mes a Terrassa, no tant per la intensitat de la pluja com per la seva persistència. Després dels 15 litres per metre quadrat del 8 de setembre i dels prop de 40 del dia 16, l’episodi d’aquest matí ha fregat els 45 litres a la ciutat al llarg de tot el matí i fins les 13 hores, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) a l’estació de Can Poal.
Ha estat un episodi de pluja significativa i constant, allunyat dels pics d’intensitat que s’havien registrat durant les tempestes anteriors. En aquesta ocasió, la intensitat màxima s’ha assolit cap a les 11 hores, amb una taxa de precipitació de 90 litres per hora durant uns minuts.
Terrassa es trobava en avís vermell per perill d’intensitat de pluja, amb previsió de xàfecs que podien deixar més de 40 litres en 30 minuts. El dia anterior, Protecció Civil havia enviat a les 22 hores un nou missatge ES-Alert -el tercer en menys de tres setmanes-. Aquesta ocasió, però, no va restringir mobilitat ni va tancar escoles.
Finalment, la pluja ha arribat, però sense provocar grans complicacions a la ciutat. Els Bombers de la Generalitat han registrat 12 avisos relacionats amb la tempesta, la majoria per inundacions puntuals. N’hi ha hagut un parell a la carretera de Montcada i dues més al carrer de Menéndez Pelayo. També s’han produït incidències per acumulació d’aigua al carrer de Noruega, a la carretera de Rubí i als carrers del Sindicat i d’Igualada, en aquest darrer cas, en un comerç.
A més, s’han atès dues incidències relacionades amb el clavegueram, a l’avinguda de Santa Eulàlia i a l’avinguda del Vallès; la caiguda d’un mur a la carretera de Rubí, i un petit incendi sense conseqüències a Vallparadís. A la resta del Vallès Occidental, l’episodi ha tingut una afectació especialment destacada a Sant Cugat del Vallès, on els Bombers han registrat 228 avisos.