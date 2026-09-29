Adjudiquen els 106 pisos de protecció oficial de lloguer de Can Colomer

L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa aquest dimarts el procés per adjudicar 106 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer assequible a Can Colomer. Els pisos, situats a la carretera de Rellinars, 367, es destinaran a persones que ja figurin inscrites al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya i que compleixin les bases de la convocatòria publicades.
Aquesta promoció, anomenada Arts I, s'ha construït en un solar públic de titularitat municipal gestionat mitjançant un dret de superfície en col·laboració amb la promotora Fundació Salas. L'oferta consta de 106 habitatges, dels quals 34 tenen un dormitori, 54 en tenen dos i 18 disposen de tres habitacions.
Les superfícies oscil·len entre els 39,20 i els 69 metres quadrats. Els preus de lloguer se situen entre els 358 i els 659 euros mensuals, sense incloure-hi les despeses comunitàries ni el cost dels trasters opcionals. A més, 80 d'aquests pisos inclouen una plaça d'aparcament vinculada.
Un pla de més de 1.000 habitatges
En els pròxims mesos s'obrirà una segona fase per adjudicar 152 habitatges addicionals en un altre solar proper, a la carretera de Rellinars, 499, que conformaran la promoció Arts II. Aquest projecte publicoprivat sumarà 258 pisos de protecció oficial. La regidora de Promoció Pública d'Habitatge, Lluïsa Melgares, ha explicat que "aquest és el primer pas d'un pla que superarà els 1.000 habitatges de lloguer assequible a la ciutat, amb una inversió de més de 115 milions d'euros".
Melgares ha subratllat la importància de blindar aquesta funció social de l'habitatge i ha indicat que "no es tracta només de construir habitatge assequible, sinó de garantir que continuï sent assequible durant generacions i que no es pugui convertir mai en un actiu especulatiu". Segons la regidora, "darrere cada adjudicació hi ha una família a qui li garantim un futur amb estabilitat i sense angoixa".
Els habitatges van dirigits a persones empadronades a Terrassa i inscrites al Registre de Sol·licitants d'HPO abans de la publicació de l'anunci d'adjudicació. En el moment de repartir els pisos, no es podrà escollir una promoció específica, sinó que l'assignació es farà de manera estricta per ordre d'inscripció entre tots els demandants que compleixin els requisits establerts a les bases.