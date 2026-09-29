Entre aplaudiments i valors: Terrassa ret homenatge als seus policies i a la ciutadania compromesa

La celebració del Dia de la Policia Municipal de Terrassa és el que passa entre aplaudiment i aplaudiment per als agents i ciutadans que reben felicitacions i honors per la seva tasca. De fet, els aplaudiments també formen part de la jornada; en són la veritable banda sonora. Un any més, l'Auditori de Terrassa s'ha omplert de solemnitat, però sobretot d'emoció, per reconèixer aquelles accions que sovint queden lluny del focus públic però que sostenen el dia a dia de la convivència i la seguretat a la ciutat.
L’acte ha estat presidit per l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Seguretat, Xavier Cardona, i de l’intendent cap de la Policia Municipal, Daniel Guillem. Ells, han estat tres dels encarregats d'anar lliurant les diferents distincions en una matinal de reconeixement que ha posat en valor tant el treball dels professionals en uniforme com el compromís cívic del veïnat.
El sentit comunitari i la solidaritat han tingut un pes especial durant la jornada. Fins a 21 persones i entitats han rebut una felicitació pública per la seva implicació directa amb la Policia Municipal en les campanyes de Policías x Valientes, destinades a recaptar fons per a la investigació del càncer infantil. Tanmateix, la col·laboració ciutadana ha pres forma de valentia directa amb el reconeixement a tres veïns terrassencs: Josep Miquel Villagrassa Rodes, Victor Thomas Betran i Toni García de Blas Ramírez. Tots tres van actuar decisivament per perseguir, interceptar i retenir un agressor que havia comès un robatori amb violència, permetent així a la Policia Municipal detenir-lo, recuperar l'objecte sostret i atendre immediatament la víctima.
Pel que fa a les intervencions policials, s'han distingit 8 actuacions col·lectives que han implicat 34 agents. D'entre totes elles, ha ressonat amb especial força la resolució d'un episodi d'alt risc en un domicili, quan diversos agents van accedir de forma coordinada a l'habitatge per reduir i detenir un home agressiu armat amb un ganivet que amenaçava un nadó de 19 mesos i la seva família. Així mateix, en l'àmbit de les actuacions individuals —amb 9 intervencions i 19 agents reconeguts—, s'ha destacat la ràpida resposta de dos agents que van aconseguir salvar la vida d'una persona atrapada al seu vehicle que no presentava signes vitals a la seva arribada.
La cooperació entre cossos de seguretat també ha tingut el seu moment institucional amb el lliurament de la Placa Honorífica de la Policia Municipal al Grup Operatiu d'Estrangeria de la Policia Nacional de Terrassa, valorant la seva constant predisposició i rigor en els dispositius d'inspecció d'establiments realitzats conjuntament a la ciutat.
Un dels moments més solemnes ha estat el lliurament de les medalles per la dedicació al servei continuat. S'han atorgat 17 medalles de bronze pels 20 i 25 anys de trajectòria, mentre que la categoria d'argent pels 30 anys de servei ha estat per al caporal Daniel Jiménez i l'agent Roger Morer. La màxima distinció d'aquesta categoria, la medalla d'or pels 35 anys de dedicació, ha recaigut en el sotsinspector Jordi Marín i els agents Ramón Muñoz, Juan Antonio Villar i Xavier Fijo. L'elenc d'honors s'ha completat amb 7 medalles al mèrit de la seguretat ciutadana i 9 al mèrit professional.
Pel que fa als parlaments, l'alcalde Jordi Ballart ha remarcat la dimensió social d'aquests honors, recordant que darrere de cada medalla s'hi amaguen valors fonamentals. Ballart va defensar que aquests reconeixements responen a la feina de qui contribueix a protegir la seguretat i les llibertats, i va emfatitzar que aquests principis "han de regir el comportament de totes i de tots els servidors públics, amb uniforme o sense".
Per la seva banda, l'intendent cap Daniel Guillem ha ofert una reflexió molt humana i sincera sobre la complexitat del treball policial en el dia a dia. Després de repassar l'alt volum de trucades i requeriments que rep el cos, Guillem va assumir amb humilitat que no sempre poden assolir el resultat ideal i que, com a persones que prenen decisions, de vegades s'equivoquen. No obstant això, va voler deixar clara la filosofia de la plantilla: "Volem ser una policia que escolta, que entén la ciutadania, que explica les seves decisions i que, quan s'equivoca, és capaç de reconèixer-ho i aprendre'n", va reblar, afegint que "la confiança de la ciutadania no s'aconsegueix dient que som perfectes, perquè no ho som".
I quan semblava que l'acte arribava a la seva fi, l'Auditori va viure el seu moment més emotiu i entranyable. Un homenatge fora de guió va fer posar dempeus tot el recinte per acomiadar el veteraníssim agent Manuel Moreno, que es retira després de més de 35 anys de servei actiu. Companys de la plantilla, autoritats i el públic en general s'han unit en una ovació llarga i calorosa per agrair la trajectòria d'un servidor públic que tanca la seva etapa vestint l'uniforme de la policia de la ciutat que, com ell mateix va recordar emocionat, "tant estima".