El mitjà especialitzat en el món dels negocis i les finances Forbes ha publicat aquest dimarts la classificació actualitzada de les majors fortunes espanyoles i entre el centenar de noms que conformen la llista hi torna a aparèixer un terrassenc. L'empresari Manuel Lao consta un any més en la part alta de taula de de "Los 100 españoles más ricos 2026".
L'inversor figura en el primer quartil. Ocupa, en concret, el 24è lloc del rànquing, amb un patrimoni valorat en 1.900 milions d'euros, segons la revista, que explica que "el seu patrimoni se sustenta en una creixent diversificació, amb immobiliari, fons com Teleno Real Estate i una cartera de cotitzades, entre elles Merlin Properties".
L'expropietari de la multinacional egarenca del sector del joc i l'oci Cirsa i actual president de Nortia Capital, hòlding que gestiona la fortuna familiar, ha incrementat la seva riquesa en 200 milions d'euros respecte de l'any passat. Ara bé, tot i aquest lleuger augment, l'empresari egarenc ha reculat un lloc en el rànquing, ja que en l'edició del 2025 constava en la 23a posició.
Fora del podi català
En l'àmbit català també ha perdut posicions. Si l'any passat pujava a l'últim calaix del podi, enguany a tornat al cinquè lloc, el mateix que el 2024. Se situa per darrere de Sol Daurella Comadrán, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, amb 3.500 milions d'euros (+600); Josep Maria Serra Farré, accionista majoritari del del Grup Catalana Occident, amb 2.900 milions (+1.300); Manuel Puig Rocha, propietari de la corporació Puig, amb 2.100 milions (+300), i Carmen Daurella Aguilera, accionista de Coca-Cola Europacific Partners, amb 1.900 milions (+300).
La llista de “Los 100 españoles más ricos 2026” de Forbes España l'encapçala Amancio Ortega. L'accionista majoritari d'Inditex és, amb diferència, l'empresari més ric d'Espanya. El gallec acumula una fortuna de 125.200 milions d'euros, havent-la incrementat en 15.300 milions l'últim any, segons Forbes.
La seva filla Sandra Ortega, accionista també d'Inditex, se situa un any més com la segona persona més rica d'Espanya i la primera dona, amb 11.500 milions (+1.500). El tercer lloc és per al president de Mercadona, el valencià Juan Roig, amb 9.800 milions (+1.900).
A més de Lao, a la llista hi apareix un altre nom vinculat amb Terrassa, el de l'actual propietari d'una coneguda empresa de congelats amb arrels egarenques: La Sirena. José Elías, president d'Audax Renovables i accionista d'Atrys Health, és el 83è espanyol més ric, amb 680 milions d'euros, 30 més que l'any passat.