Ha arribat, per fi, l’hora del canvi d’armari?

Encara es veuen pel carrer alguns dels reticents a abandonar la màniga curta, tot i ser ja en ple mes de novembre i haver entrat en un nou cicle meteorològic marcat per la inestabilitat i les precipitacions. Aquest dimarts, per exemple, han caigut prop de tres litres per metre quadrat a Terrassa, repartits al llarg d'una jornada en què els termòmetres no han superat els 12,5 graus, segons les dades de l'estació meteorològica de Can Poal.
Estem més que acostumats, des de fa uns anys, a celebrar la Castanyada amb temperatures suaus, lluny de la necessitat de recórrer als abrics més gruixuts. Enguany, però, el novembre sembla disposat a recordar-nos que la tardor també porta fred. Aquest dimarts ha estat, de fet, la primera jornada clarament hivernal de la temporada, i tot apunta que la tendència es mantindrà durant els pròxims dies, encara que amb alguns matisos.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dimecres es mantindrà l'ambient fresc, amb temperatures que oscil·laran entre els 9 graus de mínima i els 14 de màxima. Serà una jornada sense precipitacions, però la treva durarà poc. De cara a dijous s'esperen pluges que podrien ser intenses i deixar fins a 20 litres per metre quadrat al llarg del dia. Els termòmetres es mouran en valors similars, amb una mínima de 8 graus i una màxima de 14.
Mínimes fredes i més pluja a la vista
La situació donarà una petita treva divendres i dissabte, quan no es preveuen precipitacions i les temperatures màximes podrien enfilar-se fins als 15 graus. Les mínimes, però, continuaran baixes, al voltant dels 7 graus, de manera que les primeres hores del dia seguiran requerint una bona jaqueta.
La inestabilitat podria tornar a guanyar protagonisme a partir de diumenge. Tant aquest dia com dilluns i dimarts vinent hi ha una probabilitat elevada de precipitacions. Les temperatures mínimes pujaran lleugerament, fins als 10 graus, mentre que les màximes podrien recuperar-se i arribar als 18.
Així doncs, tot i que no es tracta d'una entrada de fred continuada ni de temperatures pròpiament hivernals, el panorama meteorològic convida a començar a fer lloc a la roba d'entretemps i als abrics. La màniga curta encara podria tenir alguna oportunitat durant les hores centrals del dia, però sembla que els matins freds i els paraigües tindran cada vegada més protagonisme.