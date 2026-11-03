Un terrassenc crea el "Football Manager" del món casteller: ja el juguen més de 1.000 usuaris

El món casteller té des de fa poques setmanes un nou punt de trobada. No és la plaça, ni el local d'assaig: és la pantalla del mòbil. La culpa la té "Cap de Colla Simulator", un joc de mòbil de gestió inspirat en els populars mànagers de futbol on el jugador es posa a la pell d'un cap de colla per portar la seva agrupació al capdamunt dels rànquings. Darrere d'aquesta iniciativa hi ha Jan Salvans, dissenyador gràfic terrassenc de 22 anys i membre dels Minyons de Terrassa. L'acollida del projecte ha estat un èxit rotund, i vertiginós: en tan sols tres setmanes, el joc compta amb més de 1.300 jugadors d'arreu de Catalunya, connectant castellers de places tan emblemàtiques com Valls, Vilafranca o Terrassa.
La idea no va néixer en un estudi de desenvolupament de videojocs, sinó enmig de la mateixa festa castellera. En Jan explica que tot va començar per la seva dèria de trobar maneres noves de fer les coses que li agraden i de desenvolupar eines amb intel·ligència artificial. Recorda que fa cosa de tres setmanes, durant una diada a plaça, alguns companys de la colla comentaven la manca d'un videojoc fet a la mida dels castellers. Va ser en aquell moment quan el terrassenc va decidir posar-se a experimentar per veure fins on podia arribar.
Sense un equip de programació darrere, Salvans utilitza la IA com a motor principal de desenvolupament, combinant eines com Claude i ChatGPT per traduir el seu criteri visual i casteller en codi funcional. "Aquell mateix matí ja tenia el primer prototip fet. La clau és donar-li a la IA les especificacions més concretes possibles, tenir clara la idea principal del joc, passar-li captures, posar-li exemples", detalla el creador. El prototip va començar a circular inicialment entre els seus companys a Cal Reig i la resposta va ser immediata. "Ara per ara hi ha més de 1.000 jugadors o colles actives al joc, d'arreu de Catalunya. Ens coneixem entre tots i això va córrer com la pólvora. S'hi han anat enganxant", celebra Salvans.
Com es juga?
El funcionament de "Cap de Colla Simulator" combina la gestió estratègica amb la tensió en temps real. Al començament, cada jugador crea la seva colla (o utilitzar-ne una de real) personalitzant-ne el nom, els colors, l'escut i la ciutat. A partir d'aquí, l'experiència es divideix en dues fases: la dels assajos —on es treballa la gestió pura per acumular el "domini" necessari sobre cada estructura— i la de la diada. A la plaça, el cap de colla ha de coordinar la pinya, quadrar els baixos, situar el folre i distribuir els pesos. Un cop el castell comença a pujar, el jugador manté l'equilibri de l'estructura en temps real mitjançant dues fletxes als extrems de la pantalla. Si es disposa de prou "domini", el joc permet completar el format tradicional de diada: pilar caminat d'entrada, tres rondes de castells, ronda de pilar i vano de comiat. Segons el resultat, les colles acumulen punts i competeixen en tres rànquings globals: un de setmanal, un de mensual i un d'acumulat total.
Aquest èxit, però, comporta reptes tècnics i econòmics. En Jan inverteix actualment més de 280 euros al mes de la seva pròpia gestió en les eines d'IA més avançades, unes plataformes que tot i el seu cost se li queden curtes pel ritme que exigeix el joc. Per aquest motiu, el dissenyador cerca formes de monetització mitjançant anuncis o inversors per poder mantenir els servidors i garantir que el joc continuï sent de lliure accés i gratuït. De cara al futur, i mentre manté converses amb la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya per plantejar una col·laboració oficial, Salvans continua treballant en afegir millores i actualitzacions al joc a partir dels comentaris dels jugadors. De fet, aquest mateix dimarts s'han implementat les lligues privades per amcis. Pel que l'apartat visual del joc, una de les principals motivacions de Salvans: "Tinc al cap poder crear les places castelleres més populars de Catalunya. Que quan et toqui la Diada terrassenca, et puguis sentir dins la Plaça Vella, per exemple", conclou.
Actualment, el joc es troba en fase beta i funciona com una "web app", de manera que s'hi accedeix directament des de qualsevol navegador sense necessitat de descarregar cap aplicació. Publicar el joc a l'App Store o a la Play Store requereix una inversió econòmica important que, tot i no descartar-se en el futur, per ara no és una prioritat. En Jan considera que el format web actual és igual de funcional, pràctic i còmode per als usuaris: només cal entrar a l'enllaç, registrar-se i començar a dirigir la colla. Totes les novetats sobre el joc es poden seguir a l'Instagram @capdecolla_similator.