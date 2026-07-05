Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 6 de juliol del 2026

Aquestes són les cerimònies de dilluns 6 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Antonio Gilabert Ojeda, 53 anys
Data de la defunció: 3 de juliol
Cerimònia: 6 de juliol, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Dolores Guil Gil, 93 anys
Data de la defunció: 5 de juliol
Cerimònia: 6 de juliol, a les 9.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Luís Abad Matarín, 68 anys
Data de la defunció: 3 de juliol
Cerimònia: 6 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Josep Candela Torres, 87 anys
Data de la defunció: 4 de juliol
Cerimònia: 6 de juliol, a les 10.30 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Raimunda Pi Queralt, 97 anys
Data de la defunció: 4 de juliol
Cerimònia: 6 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Josefina Ruiz Aguilera, 83 anys
Data de la defunció: 5 de juliol
Cerimònia: 6 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa