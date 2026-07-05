Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 6 de juliol del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de juliol de 2026 a les 19:05

Aquestes són les cerimònies de dilluns 6 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Antonio Gilabert Ojeda, 53 anys

Data de la defunció: 3 de juliol
Cerimònia: 6 de juliol, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Dolores Guil Gil, 93 anys

Data de la defunció: 5 de juliol
Cerimònia: 6 de juliol, a les 9.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Luís Abad Matarín, 68 anys

Data de la defunció: 3 de juliol
Cerimònia: 6 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Josep Candela Torres, 87 anys

Data de la defunció: 4 de juliol
Cerimònia: 6 de juliol, a les 10.30 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Raimunda Pi Queralt, 97 anys

Data de la defunció: 4 de juliol
Cerimònia: 6 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Josefina Ruiz Aguilera, 83 anys

Data de la defunció: 5 de juliol
Cerimònia: 6 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

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