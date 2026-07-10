Un dispositiu policial contra l'incivisme a Sant Pere Nord es tanca amb dues denúncies i 25 identificats

La Policia Municipal de Terrassa, amb el suport del cos dels Mossos d’Esquadra, va desplegar aquest dijous, 9 de juliol, al vespre un dispositiu de seguretat a diverses places del barri de Sant Pere Nord. L'actuació, motivada per les queixes veïnals que s'havien detectat a la zona per problemes de convivència, es va tancar amb un balanç de 25 persones identificades i dues denúncies.
Concretament, l'operatiu policial va recórrer diferents espais públics del barri. A la plaça de Cipriano García es van identificar tres persones, de les quals una va ser denunciada per negar-se a mostrar la documentació i una altra per consum de substàncies estupefaents. Així mateix, els agents van identificar tres persones més a la plaça del Primer de Maig i nou a la plaça de Dolors Aleu. En paral·lel, la intervenció va incloure un control de trànsit a la zona on es van inspeccionar set vehicles i es van identificar nou persones. Tots els tests d'alcoholèmia realitzats durant el control van donar un resultat negatiu.
Aquesta intervenció s’emmarca en el Pla “Cuidem de nit”, un projecte transversal de l'Ajuntament de Terrassa destinat a garantir la seguretat i la convivència nocturna durant el període estival. En aquest sentit, la Policia Municipal manté actiu, des del 19 de juny i fins al 13 de setembre, un pla operatiu amb actuacions específiques per afrontar conductes incíviques com el soroll excessiu, el consum d’alcohol a la via pública quan contravé la normativa, o les concentracions que puguin alterar la pau veïnal. El pla també inclou mesures per garantir la seguretat viària mitjançant controls preventius per evitar la conducció sota els efectes de l’alcohol o altres substàncies.
Per la seva banda, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va manifestar que amb aquests operatius es posa en primer terme la promoció del civisme com a eina clau per preservar la qualitat de vida a la ciutat, i va afegir que la Policia treballa per donar una resposta anticipada a les conductes incíviques i altres situacions que puguin alterar la convivència. L’alcalde va recordar que aquest tipus de dispositius es duen a terme en espais prèviament identificats amb l’objectiu de reconduir conductes, i va fer una crida a la corresponsabilitat de la ciutadania a l’hora de gaudir de l’oci, dels carrers i dels espais públics, concloent que “gaudir de l’estiu al carrer és plenament compatible amb fer-ho amb respecte, civisme i convivència”.