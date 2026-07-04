Defuncions a Terrassa: les cerimònies de diumenge 5 de juliol del 2026

Aquestes són les cerimònies de diumenge 5 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nCatalina Torralbo Bollero, 79 anys\r\n\r\nData de la defunció: 3 de juliol\r\nCerimònia: 5 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAndrés García Arrabal, 82 anys\r\n\r\nData de la defunció: 3 de juliol\r\nCerimònia: 5 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nFrancisco Mañas López, 94 anys\r\n\r\nData de la defunció: 3 de juliol\r\nCerimònia: 5 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nPepita Soler Guito, 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 3 de juliol\r\nCerimònia: 5 de juliol, a les 13.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n