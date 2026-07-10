Quants espectadors van tenir els concerts de Festa Major?: Consulta totes les dades de la diada

La
Festa Major de Terrassa de 2026 s’ha tancat amb una valoració institucional d'èxit rotund i una massiva afluència de públic als carrers, segons el balanç oficial fet públic avui pel mateix Ajuntament. Al llarg dels cinc dies de celebració, el consistori ha registrat una ocupació molt elevada a la gran majoria d'espais festius, de manera especial durant les propostes de vespre i nit. Les dades facilitades pels serveis municipals mostren la magnitud de la convocatòria: prop de 53.000 persones van assistir als principals concerts de la ciutat, mentre que els actes de cultura popular, la programació esportiva i les rutes patrimonials van mantenir un alt nivell de seguiment ciutadà en un ambient que l'executiu local ha qualificat de cívic i respectuós.
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha posat en valor la resposta dels veïns assegurant que
“la Festa Major ha tornat a demostrar que és una de les grans expressions de la identitat col·lectiva de Terrassa. Durant aquests dies hem vist una ciutat viva, oberta i plenament implicada, amb milers de persones gaudint dels carrers, de la cultura, de la música, de les tradicions i dels espais compartits amb civisme i respecte”. Per al batlle, aquesta afluència és també “un reconeixement a la feina de les entitats, dels serveis municipals i de totes les persones que fan possible la Festa Major”. Radiografia dels 53.000 espectadors als escenaris musicals
Segons els recomptes facilitats per l'Ajuntament, les propostes musicals van tornar a liderar la capacitat de convocatòria.
L'Escenari Vela del parc de Vallparadís es va consolidar com el punt més multitudinari del programa de festes, sumant prop de 23.000 assistents. En aquest espai va destacar especialment el doble concert protagonitzat per Els Catarres i The Tyets, que va aplegar unes 15.000 persones, així com l'actuació d'Els Amics de les Arts, que en va reunir unes 7.000.
Per la seva banda, la plaça Vella va registrar una assistència global de gairebé 14.000 persones al llarg de les festes. El consistori ha desglossat el públic d'aquest cèntric emplaçament destacant el concert de
La Ludwig Band (4.500 assistents), l'Orquestra Maribel (2.500), la Balkan Paradise Orchestra (2.500), Koko-Jean & The Tonics (1.800), l'Orquestra Maravella (1.500) i la Gran Gala de Circ, que va aconseguir reunir prop d'un miler d'espectadors de totes les edats.
Concert de la Ludwig Band a la Festa Major de Terrassa 2026
Marcel Marsal
En paral·lel, la
plaça Nova va aplegar uns 10.000 espectadors en total durant el cicle festiu, una xifra impulsada en gran part pel concert de Macaco, que va registrar unes 6.500 persones. Des de l'Ajuntament també es destaca la consolidació de l'Espai Vapor, que va reunir més de 3.000 persones durant els seus tres dies de programació, registrant el seu pic de màxima afluència la nit de dissabte amb un miler d'assistents simultanis. Finalment, els informes municipals assenyalen que es va fregar el ple absolut a les cadires de la plaça del Rector Homs i de la Casa Alegre de Sagrera —amb molt públic dret en les actuacions de Gemma Humet o la Nit de Gòspel—, mentre que espais com la Rambla Nord, la plaça de Salvador Espriu, l'amfiteatre del parc de Sant Jordi, la plaça Didó i l'espai de La Taifa van registrar plens constants.
La cultura popular, eix de la identitat local
El teixit associatiu local va tornar a rebre els elogis del consistori.
La Cercavila de Festa Major va comptar amb la participació en bloc del Drac de Terrassa, els Geganters, els Nans i Capgrossos, l'Esbart Egarenc, els Bastoners de Terrassa, les colles castelleres dels Minyons i els Castellers de Terrassa, els Diables de Terrassa, l'Àliga i diverses colles sardanistes, d'imatgeria festiva i de foc. El Correfoc va comptar amb la participació de nou colles de foc, mentre que les versions infantils de la Cercavila i el Correfoc van servir, segons l'Ajuntament, per constatar el relleu generacional de la cultura tradicional de la ciutat.
El tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Cultura Popular,
Joan Salvador, ha afirmat sobre aquest desplegament que “la cultura popular continua essent l'ànima de la Festa Major”. Salvador ha afegit que “els nous Protocols de Festa Major s'han consolidat plenament” i que “han contribuït a reforçar el sentit dels actes més emblemàtics, a preservar les nostres tradicions i a ordenar-ne el desenvolupament, facilitant una participació encara més gran de la ciutadania”.
Balanç esportiu de rècord i èxit de visites al patrimoni
En l'apartat esportiu, el Govern local ha xifrat en 58 les activitats celebrades, gestionades per
35 entitats diferents i que recollien més de 25 disciplines. D'aquest bloc, 12 propostes tenien un enfocament estrictament familiar, 17 van ser jornades de portes obertes o d'iniciació i 11 van revestir caràcter competitiu. L'Ajuntament ha posat èmfasi en l'èxit de les tres cites més multitudinàries: la Cursa Atlètica, amb 903 corredors (198 infants i 705 adults); la Pedalada Popular, amb 566 participants; i el torneig de Bàsquet 3x3, que va mobilitzar 70 equips i 325 jugadors.
Cursa Atlètica de Festa Major
Lluís Clotet
Pel que fa al patrimoni municipal gestionat pel Museu de Terrassa, el consistori assegura que moltes de les activitats de portes obertes i visites guiades van assolir ocupacions superiors al 100% de les places disponibles. Per equipaments, es destaca l'elevat interès que van despertar les rutes al Parc Audiovisual de Catalunya, la Seu d'Ègara i el Cementiri Municipal, a més de
la Casa Alegre de Sagrera, que va registrar el pas de 1.643 persones durant els dies de festa.
Sense denúncies per violència masclista i controls policials
En l'àmbit de la prevenció i la convivència, els
Punts Liles i + de caràcter fix i itinerant instal·lats a Vallparadís i La Rasa van atendre i informar un total d'1.283 persones (848 dones, 413 homes i 22 persones no binàries). Les fonts oficials de l'Ajuntament han subratllat de manera molt positiva que durant tota la Festa Major no s'ha registrat cap intervenció que hagi derivat en denúncia per violència masclista o LGTBI-fòbica.
Punts Liles i + fixes a la Festa Major de Terrassa de 2026
Pol Ortega
Pel que fa al balanç de seguretat ciutadana, la
Policia Municipal de Terrassa ha reportat que les festes es van desenvolupar amb total normalitat i sense incidències destacades. No obstant això, en el marc dels controls per evitar el consum de substàncies en menors, els agents van interposar quatre denúncies a locals per vendre alcohol a menors d'edat o fora de l'horari permès, i es va aixecar una acta a un establiment per vendre un vapejador a un menor. Així mateix, el cos local va realitzar un dispositiu contra la venda ambulant no autoritzada que es va saldar amb el comís de 530 articles falsificats (233 samarretes i 117 pantalons de futbol, 78 xancletes, 32 bosses, ronyoneres, gorres, roba interior i sabatilles), material que ja ha estat traslladat a la Deixalleria Municipal per ser destruït.
Finalment, el dispositiu especial de neteja d'Eco-Equip es va tancar de manera satisfactòria segons els informes de l'executiu local. El servei es va reforçar amb 42 operaris addicionals i va incorporar una nova màquina de neteja amb aigua a pressió per intensificar les tasques als espais més concorreguts, una planificació de la qual l'Ajuntament ha fet una valoració global molt positiva.