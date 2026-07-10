Llum verda al macropolígon dels Bellots II amb una inversió de 73 milions d'euros

Terrassa farà un salt d’escala en la seva capacitat d’atracció industrial amb la creació d’un dels sectors d’activitat econòmica més grans del Vallès. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització de la primera fase de l’anomenat PA 1 dels Bellots II, una ambiciosa actuació urbanística que compta amb un pressupost global de 73.182.550 euros (amb IVA inclòs).
Aquest decisiu pas administratiu posa en marxa la transformació d’una enorme bossa de sòl a l’est del municipi, ideada per captar grans empreses logístiques i manufactureres de caràcter internacional. Segons el calendari fixat pel consistori, els processos d’adjudicació de les obres, pas previ a l’inici i dels treballs sobre el terreny, es preveu per a mitjan 2027.
L’operació urbanística és de gran envergadura, ja que afectarà una superfície total de 953.124 metres quadrats de terreny. Els límit geogràfics de la zona són altament estratègics: la carretera N-150 al nord, l’autopista C-58 al sud, el polígon industrial de Can Farcan a l’oest i la subestació elèctrica de Mas Figueres a l’est. El disseny d’aquest nou mapa econòmic ha estat impulsat per la mateixa Junta de Compensació del sector i redactat conjuntament per les firmes especialitzades PLANURBS, SLP i TEC Engineering, SA.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha posat en valor les condicions del nou espai i ha afirmat: “Els potencials avantatges d’ubicar-se en una zona ben connectada i les grans dimensions de les parcel·les que en resultaran suposen una oportunitat per a la implantació d’empreses estratègiques, amb possibilitats per impulsar l’economia i el desenvolupament del territori i del conjunt del país”. Així mateix, Ballart ha defensat la mirada verda de la iniciativa recordant que “la doble vessant del projecte implica millores en l’espai públic que beneficien tant al teixit econòmic com el social, seguint una línia estratègica que compatibilitza la promoció industrial i el foment de la biodiversitat, l’esport i el joc lliure”.
Una nova connexió viària
Des del punt de vista d’infraestructures, la gran novetat de la transformació serà la construcció d’un nou vial crucial en línia nord-sud. Aquesta artèria viària enllaçarà directament la carretera de Sabadell (N-150) amb l’autopista del Vallès (C-58), cosa que descarregarà de trànsit pesant altres vies secundàries i millorarà l’accessibilitat de tota la zona.
Les obres inclouran grans moviments de terres, la pavimentació de nous carrers i la implantació integral de totes les xarxes de serveis essencials adaptades a les demandes actuals.
Així, el polígon disposarà d’un sistema modern de clavegueram separatiu, aigua potable, enllumenat públic d’alta eficiència, gas i energia elèctrica de mitjana i baixa tensió. En l’àmbit tecnològic, s’instal·larà fibra òptica municipal i telecomunicacions d’última generació per a les empreses.
Finalment, el projecte incorpora estrictes criteris de sostenibilitat: es col·locarà nou mobiliari urbà, s’incrementarà notablement el nombre d’arbres tant a les voreres com a les zones interiors, i s’habilitaran espais per al joc inclusiu i l’exercici físic, assegurant, traslladen des de l’Ajuntament, que “la implantació industrial convisqui en harmonia amb el benestar de la ciutadania.”
22 hectàrees per connectar l’Anella Verda
L’actuació urbanística reservarà un total de 22,82 hectàrees a espais verds públics per reforçar la infraestructura natural de Terrassa i connectar-la directament amb l’Anella Verda local. Entre els espais projectats destaca el Parc del Torrent de Montserrat, que sumarà 10,23 hectàrees, a més de diverses franges ambientals de connexió i una bassa de laminació al nus sud de la C-58. Tanmateix, el gran atractiu ciutadà serà el nou parc de Can Torrella, situat al voltant de la històrica masia homònima. En la seva zona central es crearà una innovadora àrea de jocs d’aigua de caràcter lúdic i educatiu. Aquesta instal·lació d’oci familiar inclourà circuits, vàlvules, bombes manuals i diferents tipus de fonts.