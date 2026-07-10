Què es necessita per estudiar a Terrassa?: consulta les notes de tall per accedir a la universitat

Les titulacions universitàries de Terrassa mantenen el seu atractiu entre els futurs estudiants, amb les enginyeries aeroespacials de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) al capdavant de les notes de tall de la primera assignació universitària per al curs 2026-2027. Tot i això, la comparativa amb el curs anterior mostra una tendència majoritàriament a la baixa entre les titulacions amb més demanda, mentre que només tres estudis incrementen la nota d'accés.
L'Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, que s'imparteix en format de Programa Acadèmic de Recorregut Successiu (PARS) -grau i màster universitari de manera consecutiva-, continua sent el grau més exigent de la ciutat, amb una nota de tall de 12,694. Tot i mantenir el lideratge, baixa 0,242 punts respecte al 2025, quan havia arribat fins al 12,936. Aquesta titulació ocupa la quarta posició al rànquing de Catalunya, només superada per Dret i Relacions Internacionals de la UAB amb 12,972, Física i Matemàtiques de la UAB amb 12,924, i aquest mateix a la UB amb 12,812. L'any passat, la titulació terrassenca era al tercer esglaó del podi.
En segona posició se situa l'Enginyeria en Vehicles Aeroespacials, amb un 12,432, també per sota del curs passat (-0,188). Completa el podi l'Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, que és una de les poques titulacions que augmenta la seva nota de tall, passant del 10,826 al 10,894 (+0,068). També supera la barrera del 10 l'Enginyeria en Tecnologies Industrials (PARS), que pràcticament es manté estable i només retrocedeix dues centèsimes, fins al 10,120.
Una altra de les novetats és l'increment de l'agrupació d'Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Química, que registra la pujada més important de totes les titulacions terrassenques. La seva nota de tall passa del 9,085 al 9,374, un augment de 0,289 punts.
Per contra, la caiguda més pronunciada correspon al grau de Disseny, Animació i Art Digital, que baixa gairebé dos punts, des del 8,796 fins al 7,000. Es tracta, amb diferència, de la variació més significativa entre les titulacions que s'imparteixen a Terrassa.
La resta de moviments són molt més moderats. Enginyeria de Sistemes Audiovisuals millora lleugerament la seva nota de tall, passant del 7,214 al 7,290 (+0,076), mentre que Òptica i Optometria baixa del 8,388 al 8,200 (-0,188). També recula Infermeria, a l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT), que passa del 8,298 al 8,189 (-0,109).
Pel que fa a la resta de l'oferta universitària, totes les titulacions mantenen la nota mínima d'accés de 5,000. És el cas de Cinematografia, impartida a l'ESCAC; Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia; els dos graus de Disseny i Desenvolupament de Videojocs; Teràpia Ocupacional, i tots els graus d'Empresa, Innovació i Tecnologia i de Màrqueting, Innovació i Tecnologia que ofereix Euncet al campus de Terrassa.
En conjunt, el mapa de les notes de tall evidencia que les enginyeries continuen concentrant les qualificacions més altes de la ciutat, especialment en l'àmbit aeroespacial, mentre que la majoria de variacions respecte al curs anterior són reduïdes i només un nombre molt limitat de titulacions experimenten increments en la demanda.