La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat aquest divendres un nou paquet d'actuacions per renovar el paviment en 20 carrers de diferents districtes de la ciutat. Aquest projecte s'emmarca en la segona fase d'un pla iniciat al llarg d'aquest 2026 per posar al dia diverses vies que s'havien determinat com a prioritàries pel seu mal estat. Les obres es duran a terme durant el primer trimestre de l'any 2027 i compten amb un pressupost d'1.379.986,27 euros.
Els treballs tècnics consistiran en un fresat d'entre quatre i cinc centímetres per retirar el paviment vell i procedir a la posterior reposició de l'asfalt. A les zones més malmeses on l'afectació arribi a la capa inferior, la intervenció serà més profunda i inclourà la renovació total de la caixa de la calçada. En aquests casos concrets, s'executarà un fresat d'entre 15 i 20 centímetres i es restituirà el paviment mitjançant l'aplicació d'una capa de rodament, la capa intermèdia i la base.
Pel que fa a les ubicacions, la renovació arribarà a una gran diversitat de punts del municipi. Al districte un, s'actuarà exclusivament al carrer del Pantà. Al districte 3, les obres afectaran trams dels carrers de Sant Sebastià, Albinyana, Àngel Guimerà, Guillem de Muntanyans, Vic, la cruïlla de Ramon i Cajal amb Pérez Galdós, i Mestre Tries des del número 68 fins a la cruïlla amb el carrer de Valls. El districte 4 concentrarà actuacions als carrers de Núria, Nicolau Talló, Sicília i Galileu, a més de trams d'Antoninus Pius entre Galvany i Faraday, de Carrasco i Formiguera entre la ronda de Ponent i Sicília, i d'Arquimedes entre Grànius i la rambla d'Ègara. Al districte 5, s'arreglaran segments de la ronda de Ponent entre l'avinguda de Béjar i Manel de Falla, així com del carrer del Pi entre Mimosa i la plaça del Pi. Finalment, també es millorarà l'asfalt dels carrers de Calaf i Jerez, situats al districte sis, i del carrer de Bisbe Sanahuja, corresponent al districte 7.
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha subratllat que l'adequació de l'espai públic és fonamental per a l'acció municipal. "La renovació i millora dels nostres carrers és una de les nostres prioritats i ho demostrem, una vegada més, amb l'aprovació d'un nou conjunt de treballs per posar al dia la ciutat", ha assegurat l'alcalde. Ballart ha remarcat que les zones d'intervenció es decideixen escoltant el veïnat i ha detallat que "aquest llistat d'actuacions s'ha elaborat a partir de les peticions d'associacions de veïns, conjuntament amb criteris tècnics". Així mateix, ha avançat que l'Ajuntament ja disposa de nous llistats de vies on cal millorar l'asfaltatge i que s'estan treballant per poder-les incorporar en futurs projectes de la ciutat.