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L'exfutbolista Albert Luque persegueix i enxampa un lladre al centre de Terrassa

Terrassa

Els fets han tingut lloc a les 12 del matí a l'estanc de la Plaça Vella, on una policia de paisà i patrulles de la Policia Municipal també han interceptat els implicats

  • L'exfutbolista Albert Luque persegueix i enxampa un lladre al centre de Terrassa -
  • Carrer de la Palla, on Luque ha interceptat el lladre -
  • Les tres caixes dels -
  • Plaça Vella, lloc dels fets -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de setembre de 2026 a les 12:59
Actualitzat el 18 de setembre de 2026 a les 13:26

Un succés ha alterat la tranquil·litat del centre de Terrassa aquest matí. Al voltant de les 12 hores, tres menors amb la cara tapada i caputxa han comès un furt a l’estanc de la Plaça Vella. L'incident ha acabat amb una persecució pel nucli antic que ha comptat amb la intervenció directa del conegut exfutbolista internacional terrassenc Albert Luque.

 

  • Plaça Vella, lloc dels fets

Segons han explicat diversos testimonis, els tres joves portaven una estona reunits a la porta de l’establiment en actitud sospitosa. En un moment determinat, dos d’ells han entrat a l’estanc i, pocs instants després, han sortit corrents carrer Major avall. El treballador de l’establiment ha confirmat que els menors s'han emportat tres "vapejadors": "És el conte sempre, nens de 14 anys que en una estona estaran en llibertat; no és el primer cop que passa", ha lamentat.

Dues persecucions pel nucli antic

En la primera fugida pel carrer Major, els joves han topat amb una agent de policia vestida de paisà, que ha aconseguit neutralitzar i retenir un dels sospitosos, mentre els altres dos aconseguien fugir inicialment. El jove retingut ha estat traslladat de nou a l’estanc per retornar el material sostret i ser identificat.

 

 
  • Les tres caixes dels "vapejadors" robats

Mentrestant, els altres dos implicats han continuat voltant pels entorns de la Plaça Vella. Quan les primeres patrulles de la Policia Municipal ja havien arribat al lloc, s'ha iniciat una segona persecució en direcció contrària, pujant pel carrer de la Font Vella.

Ha estat en aquest punt quan Albert Luque ha pres la iniciativa. L'exjugador, que prenia un cafè a la plaça, ha perseguit un dels fugitius i l'ha aconseguit interceptar just quan intentava girar pel carrer de la Palla, coincidint amb la baixada d'una patrulla de la Policia Municipal pel carrer de Font Vella.

 

  • Carrer de la Palla, on Luque ha interceptat el lladre

Investigació oberta

Fins al moment s'ha confirmat la reducció i detenció de dos dels tres menors implicats en el furt, mentre es desconeix si el tercer ha pogut ser localitzat. Minuts després dels fets, agents dels Mossos d’Esquadra s’han personat a l’estanc per recollir el testimoni del treballador i coordinar la investigació del cas juntament amb la Policia Municipal.

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