L'exfutbolista Albert Luque persegueix i enxampa un lladre al centre de Terrassa

Un succés ha alterat la tranquil·litat del centre de Terrassa aquest matí. Al voltant de les 12 hores, tres menors amb la cara tapada i caputxa han comès un furt a l’estanc de la Plaça Vella. L'incident ha acabat amb una persecució pel nucli antic que ha comptat amb la intervenció directa del conegut exfutbolista internacional terrassenc Albert Luque.
Segons han explicat diversos testimonis, els tres joves portaven una estona reunits a la porta de l’establiment en actitud sospitosa. En un moment determinat, dos d’ells han entrat a l’estanc i, pocs instants després, han sortit corrents carrer Major avall. El treballador de l’establiment ha confirmat que els menors s'han emportat tres "vapejadors": "És el conte sempre, nens de 14 anys que en una estona estaran en llibertat; no és el primer cop que passa", ha lamentat.
Dues persecucions pel nucli antic
En la primera fugida pel carrer Major, els joves han topat amb una agent de policia vestida de paisà, que ha aconseguit neutralitzar i retenir un dels sospitosos, mentre els altres dos aconseguien fugir inicialment. El jove retingut ha estat traslladat de nou a l’estanc per retornar el material sostret i ser identificat.
Mentrestant, els altres dos implicats han continuat voltant pels entorns de la Plaça Vella. Quan les primeres patrulles de la Policia Municipal ja havien arribat al lloc, s'ha iniciat una segona persecució en direcció contrària, pujant pel carrer de la Font Vella.
Ha estat en aquest punt quan Albert Luque ha pres la iniciativa. L'exjugador, que prenia un cafè a la plaça, ha perseguit un dels fugitius i l'ha aconseguit interceptar just quan intentava girar pel carrer de la Palla, coincidint amb la baixada d'una patrulla de la Policia Municipal pel carrer de Font Vella.
Investigació oberta
Fins al moment s'ha confirmat la reducció i detenció de dos dels tres menors implicats en el furt, mentre es desconeix si el tercer ha pogut ser localitzat. Minuts després dels fets, agents dels Mossos d’Esquadra s’han personat a l’estanc per recollir el testimoni del treballador i coordinar la investigació del cas juntament amb la Policia Municipal.