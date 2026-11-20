Un accident entre diversos vehicles a la C-58, a l’altura de Sant Quirze del Vallès i en sentit Terrassa, ha deixat aquest divendres a la tarda un balanç de dues persones ferides lleus i diversos quilòmetres de cua des de Sabadell.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís del sinistre al voltant de les 17 hores, en una topada en què s'hi han vist implicades diverses motocicletes. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers i cinc ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), incloent-hi una unitat conjunta d'ambdós cossos.
Tot i l'aparatosa mobilització, cap dels afectats ha perdut la consciència. Segons ha informat el SEM, una de les dues persones ferides ha requerit el trasllat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. El xoc ha complicat notablement la circulació d'entrada cap a Terrassa durant bona part de la tarda.
Complicacions també a l'AP-7
Paral·lelament, la xarxa viària vallesana ha viscut una altra incidència destacada, sense relació amb el sinistre de la C-58. Un segon accident a l’AP-7, entre Sant Cugat i Barberà del Vallès, ha generat fins a 10 quilòmetres d'aturades. Tot i la intervenció dels efectius del SEM, aquest segon xoc s'ha saldat sense cap persona ferida.