L’Ajuntament de Terrassa ha demanat a la Generalitat una subvenció directa d'1.946.502,32 euros per a diversos treballs arran dels episodis de pluges intenses i torrencials dels primers dies d’octubre. L’import correspon al 50% del cost total de les intervencions que ha presentat el consistori. La sol·licitud es va formalitzar amb un decret del 5 de novembre, del qual s’ha donat compte a la Junta de Govern Local. Ara cal esperar la resolució de l’administració catalana per saber quines propostes rebran finançament i poder fer-ne després el calendari.
El Govern va aprovar el 13 d’octubre un acord per donar subvencions directes als ajuntaments i altres ens locals afectats pels aiguats. Cada ens pot rebre, com a màxim, la meitat de la despesa subvencionable acceptada per al conjunt de les actuacions. Segons fonts municipals, les bases no exigien gaire detall de les intervencions, només una descripció general. L’Ajuntament ha plantejat sobretot millores en murs, fonamentacions i construccions de la riera i concretarà els projectes quan sàpiga què se li atorga.
Obres en un any i mig
Si la subvenció s’aprova, el consistori tindrà 18 mesos per executar les actuacions, ampliables 9 mesos més, a comptar del pagament de la bestreta de l’ajut concedit. En principi, la petició no inclou la reparació de l’esvoranc que l’erosió del mur de la riera de les Arenes va obrir el setembre a l’avinguda del Vallès, a tocar del Terrassa Plaça, on es va enfonsar un col·lector d’aigües pluvials. El temporal del 3 d’octubre va agreujar els danys.
L’Ajuntament n’ha avançat el cost, però l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que s’encarrega del manteniment d’aquests murs, li l’ha de retornar.