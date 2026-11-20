El 3 de 10 amb folre i manilles que veurà bastir la Plaça Vella demà, va posar la seva primera pedra fa nou mesos al pati de Cal Reig. En assajos com el d’aquest dijous, quan amb un fred que pela, el tronc baixa descalç després de gratar el cel, vestits “només” amb camisa i faixa i a baix, els espera un abric o l’abraçada d’un igual, calor d’igual manera. Són més de cinquanta assajos amb aquest tipus de compromís els que sostenen el gran repte de Minyons de Terrassa per a la seva Diada, la 48a.
Per a la família malva, la cita d’aquest cap de setmana va molt més enllà de l’agenda cultural de la ciutat. “És com Nadal o el teu aniversari”, resumeix Pau Garcia, un dels responsables tècnics de la pinya al local. És el moment de recollir el que s’ha sembrat durant la temporada, en una actuació de màxima exigència on la colla aspira a portar també el 5 de 9 amb folre i el 2 de 9 amb folre i manilles.
Polit des de Girona
L’objectiu principal, però, té nom propi i un punt de revàlida. Enguany, els de Terrassa només han provat el 3d10fm en una ocasió, a les Fires de Sant Narcís a Girona, on l’estructura va acabar cedint. Lluny d’arronsar-se, l’equip tècnic va convertir aquella caiguda en full de ruta. “Vam detectar exactament on havíem fallat, ho hem polit als assajos i el castell ara mateix té molt bona pinta”, assegura el cap de colla, Bru Busom, que destaca que arriben a la cita sense cap baixa respecte a Girona i amb un bloc molt rodat que incorpora cares noves respecte a l’any passat. Al darrere, a més, hi pesa l’ADN malva amb aquesta construcció: “És un castell que tots ens els sentim nostre; una estructura que ens identifica i l’hem descarregada molts i molts anys”. Per a Busom, el veritable secret té una base clara: “La clau no és només l’assaig d’aquesta setmana, sinó la quantitat de dies que has aconseguit reunir centenars de persones al local per quadrar les peces”.
Aquest engranatge funciona tres vespres per setmana amb centenars de persones —més de 300 aquest dijous—, des dels castellers més veterans fins a la canalla. L’assaig sempre segueix una progressió clara: comença amb torres, pilars i proves netes de tronc i canalla; continua amb folres i manilles i acaba amb el muntatge de les grans pinyes a terra. En aquestes darreres sessions, a més, el pati reserva un espai per a un ritual que només es veu per la Diada: l’assaig del pilar amb folre format exclusivament per la canalla de la colla.
La importància de la pinya
Una maquinària humana d’aquestes dimensions només s’aguanta gràcies a una entrega absoluta en què cada peça importa, des del pom de dalt fins a l’últim cordó de la pinya. Quan els castells es miren per televisió o des de fora, els focus s’enduen el tronc, el folre o les manilles, mentre que la base que aguanta tot el pes queda sovint en un segon pla. La presidenta de l’entitat, Mireia Bautista, reivindica aquest esperit de cohesió recordant que aquí no hi ha titulars: “Ser dels Minyons és saber que el teu esforç individual només té sentit si es posa al servei del company que tens al costat. Als castells no hi ha banqueta, tothom és necessari”.
Quan s’acosta una cita de gamma extra com la de diumenge, aquest compromís traspassa fins i tot les parets de Cal Reig. Els assajos de grans castells generen un efecte d’imant que mobilitza encara més gent, i la colla trasllada la penúltima sessió de dimecres a dijous per obrir les portes a colles amigues que no assagen aquell dia —com els Saballuts, entre moltes altres— i que venen a sumar mans i donar fermesa a la soca. Gràcies a aquest compromís compartit, dijous les dues proves de 3 de 10 fins a sisens van deixar bones sensacions.
Les teves mans compten
Ara, el relleu passa del pati al carrer, perquè un colós així no l’aixequen només els qui porten camisa castellera. Busom hi posa veu quan subratlla la importància de l’escalf de plaça: “Quan surts a plaça i notes que tota la ciutat empeny des de baix, aquest plus d’energia és el que t’ajuda a acabar de defensar el castell”.
Veure un 3 de 10 des de fora impressiona; viure’l des de dins de la pinya, amb el cap cot i sense poder mirar amunt, és una altra història. És notar el pes i l’esforç de centenars de terrassencs sobre les espatlles i sentir l’esclat d’eufòria quan el castell es descarrega. Aquest diumenge, a les 11.30 hores, si passes per la plaça Vella, no et quedis mirant des de la barrera: entra a la pinya. El 3 de 10 amb folre i manilles l’ajuden a construir les mans de tots els terrassencs.
- Dissabte també hi ha castells
Aquest divendre també hi ha assaig, el darrer on els Minyons de Terrassa poder refermar sensacions. La festa començara demà dissabt, 21 de novembre, a les 18 hores a la Plaça Vella amb la Diada de Vigília, acompanyats dels Tirallongues de Manresa, els Castellers de Castelldefels i la Colla Castellera de Madrid, en una jornada que comptarà amb el Punt Acompanya’m i acabarà amb cercavila fins a Cal Reig i o n hi haurà un espectacle de circ. Pel plat fort de diumenge, els malves compartiran la Vella amb els Castellers de Sants i els Castellers de Sant Cugat.