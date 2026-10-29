Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 30 i 31 d'octubre i 1 de novembre

Ruta
Ruta literària: "El cosidor d'errades" de Tessa Julià, amb la presència de l'autora. Punt de sortida: carrer de Sant Domènec, davant l'Escola Pia. A les 17 hores.
Glosa
Taller d'introducció a la glosa. Una de les activitats gratuïtes amb motiu del 20è aniversari de l’Associació Un Munt de Mots. Joi Casajuana oferirà una breu introducció al context històric i parlarà sobre les tècniques i la pràctica de la glosa. A l'Ateneu Terrassenc, aquest divendres, a les 18 hores.
Corn i piano
Trobada entre el corn francès i el piano, on la música barroca, clàssica, armènia i universal adquireix una nova dimensió. El timbre del corno es fon amb el piano creant colors, textures i contrastos inesperats. Un repertori que revela peces conegudes des d’una perspectiva completament diferent, al costat d’obres sorprenents. Concert de Tigran Ter-Minasyan (corn) i Ingrid Cusidó (piano), a la sala d'actes del Coro Vell. Dissabte, a les 18.30 hores.
La Vargas
La llegendària Vargas Blues Band pujarà a l'escenari de la Sala Rasa 64 dins de la seva gira “BluesMan Live Tour 2026”. Javier Vargas també presenta el seu llibre autobiogràfic. Aquest dissabte, a les 22 hores.
Tribut
T-Clan actuarà a la Backstage, a BallVallès, amb la seva proposta de tribut a M-Clan. Actuacions de La Buena Medicina i Discovers. Dissabte, a partir de les 20.30 hores.
Premi
Acte de lliurament del 16è Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra, que se celebra des d'aquest divendres. A l'Auditori Terrassa. Diumenge, a les 19 hores.
Venda
Amics de les Arts i Joventuts Musicals organitza una exposició i venda extraordinària de 56 obres de la Col·lecció Soler Casamada, procedents de la col·lecció personal de Carme Casamada Riba (1944-2026), responsable de la històrica Galeria Soler Casamada de Terrassa. Divendres, dissabte i diumenge, de 18 a 20 hores.
Psicosi
Una experiència que combina la projecció de la pel·lícula d’Alfred Hitchcock amb la interpretació en directe de la mítica banda sonora de Bernard Herrmann, a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès sota la direcció de Julian Bigg. A LaFACT Cultural, diumenge, a les 18 hores.
Monòleg
L'humorista Asaari Bibang porta a Terrassa el seu espectacle “Bibang Theory” després de tres anys de gira amb "Humor negra". A la Sala Crespi, dissabte, a les 19 hores.
Humorista
José Luis Calero presenta el seu monòleg ''Humorista de Guardia''. A la Sala Crespi. Diumenge, a les 18 hores.