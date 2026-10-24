Defuncions a Terrassa: les cerimònies de diumenge 25 d'octubre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 24 d’octubre de 2026 a les 22:37

Aquestes són les cerimònies de diumenge 25 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

José Casas Rodíguez, 68 anys

Data de la defunció: 24 d'octubre
Cerimònia: 25 d'octubre, a les 10 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Montserrat Solanes Pinell, 72 anys

Data de la defunció: 22 d'octubre
Cerimònia: 25 d'octubre, a les 12 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Rosa Alonso Castillo, 80 anys

Data de la defunció: 22 d'octubre
Cerimònia: 25 d'octubre, a les 13 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

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