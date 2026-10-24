Defuncions a Terrassa: les cerimònies de diumenge 25 d'octubre del 2026

Aquestes són les cerimònies de diumenge 25 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJosé Casas Rodíguez, 68 anys\r\n\r\nData de la defunció: 24 d'octubre\r\nCerimònia: 25 d'octubre, a les 10 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMontserrat Solanes Pinell, 72 anys\r\n\r\nData de la defunció: 22 d'octubre\r\nCerimònia: 25 d'octubre, a les 12 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nRosa Alonso Castillo, 80 anys\r\n\r\nData de la defunció: 22 d'octubre\r\nCerimònia: 25 d'octubre, a les 13 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n