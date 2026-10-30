Tot el que cal saber del “Castaween” a Terrassa

Ja fa dies que la ciutat fa olor de castanyes. Aquest any, com que el 31 d’octubre ha caigut en dissabte, moltes associacions i entitats terrassenques han aprofitat el divendres feiner per avançar les celebracions de la Castanyada i Halloween, coincidint amb la sortida de l’escola dels més menuts. Ahir, per exemple, alguns punts de Terrassa ja van començar a tremolar de terror. Al Roc Blanc s’hi va dur a terme “el Plató del Terror”, el túnel terrorífic més cinematogràfic de la ciutat, mentre que a Vallparadís els comerços van donar el tret de sortida a les celebracions amb el Crit o Confit, una iniciativa en què els infants havien d’omplir un passaport amb segells per optar a premis. La festa grossa, però, es concentra avui, amb propostes repartides per diferents barris de la ciutat.
La plaça dels Museus de Vallparadís serà un dels principals punts de trobada de la jornada amb el "Castaween", organitzat per Som Vallparadís. Des de les 9 i fins a les 22 hores s’hi podran comprar castanyes i moniatos, mentre que la programació inclou tallers i activitats infantils tant al matí com a la tarda. També hi haurà servei de barra durant tot el dia, una botifarrada popular per sopar i animació musical amb DJ de les 18 hores fins a les 2 de la matinada. Entre les sorpreses de la festa, també s’hi espera algun flashmob espontani al ritme de Thriller.
El Crit o Confit també arribarà al barri del Torrent d’en Pere Parres, on l’associació veïnal ha convocat els participants de 19 a 21 hores. Les cases que s’hi han sumat obriran les portes per mostrar les seves decoracions i repartir llaminadures als infants. Els visitants podran votar les seves preferides escanejant els codis QR que trobaran als habitatges. Les dues més votades rebran un premi. A més, enguany es recupera el tricicle de passejades gratuïtes pels carrers tallats, amb la condició que almenys un dels dos ocupants tingui 60 anys o més.
La plaça Didó acollirà una altra de les propostes destacades de la jornada: el Vespreig i Castanyada al Born Terrassa. De 18 a 00 hores, Born Terrassa, Zurito, Rasa 64 i Freeday han preparat una celebració benèfica amb tallers infantils, pintacares i música en directe a càrrec de la Rulot del Dudux. També hi haurà parada de castanyes, entrepans i una barra de vins, caves i copes.
La Castanyada també arribarà a l’avinguda del Parlament, on l’Associació de Veïns de Can Roca i l’Associació Terrassa Esclerosi Múltiple organitzen una jornada amb venda de castanyes durant tot el dia i tallers de carbasses i dibuixos terrorífics a la tarda. D’altra banda, la plaça del Progrés serà l’escenari de la Castanyada popular del desè aniversari de La Xemeneia. A partir de les 17 hores s’hi han programat un taller de gitanes, glosa i cançons de caverna, abans d’un sopar popular al vespre. Els amants de les emocions fortes també tindran una cita al barri del Segle XX. El casal veïnal es transformarà en l’Hotel S. XX, un túnel del terror que obrirà les portes a partir de les 19 hores. Finalment, el casal cívic de Can Boada acollirà el "Castaween" de l’AVV dels Grups Gibraltar i Lluís Companys. La proposta començarà amb un sopar popular a les 21 hores i continuarà, a partir de les 23 hores, amb balls, animació i un concurs de disfresses.