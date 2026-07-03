Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 4 de juliol del 2026

Defuncions

  • Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 30 de desembre del 2024

ARA A PORTADA

Publicat el 03 de juliol de 2026 a les 19:03

Aquestes són les cerimònies de dissabte 4 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Numo Owiich Petrovich, 90 anys

Data de la defunció: 3 de juliol
Cerimònia: 4 de juliol, a les 09.00 hores, a la Sala de vetlla tanatori de Terrassa  l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Ángeles Salvador Castro, 97 anys

Data de la defunció: 3 de juliol
Cerimònia: 4 de juliol, a les 09.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Juana Martín Retamero, 94 anys

Data de la defunció: 2 de juliol
Cerimònia: 4 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Francisco Consuegra Viciana, 62 anys

Data de la defunció: 1 de juliol
Cerimònia: 4 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Eugenio Muñoz Amo, 82 anys

Data de la defunció: 2 de juliol
Cerimònia: 4 de juliol, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Joaquín Carrasco Flores, 90 anys 

Data de la defunció: 3 de juliol
Cerimònia: 4 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

 

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