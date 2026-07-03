Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 4 de juliol del 2026

Aquestes són les cerimònies de dissabte 4 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Numo Owiich Petrovich, 90 anys
Data de la defunció: 3 de juliol
Cerimònia: 4 de juliol, a les 09.00 hores, a la Sala de vetlla tanatori de Terrassa l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Ángeles Salvador Castro, 97 anys
Data de la defunció: 3 de juliol
Cerimònia: 4 de juliol, a les 09.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Juana Martín Retamero, 94 anys
Data de la defunció: 2 de juliol
Cerimònia: 4 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Francisco Consuegra Viciana, 62 anys
Data de la defunció: 1 de juliol
Cerimònia: 4 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Eugenio Muñoz Amo, 82 anys
Data de la defunció: 2 de juliol
Cerimònia: 4 de juliol, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Joaquín Carrasco Flores, 90 anys
Data de la defunció: 3 de juliol
Cerimònia: 4 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa