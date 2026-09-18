Comença la lliga de hockey: Club de Campo i Polo parteixen com a grans favorits

Fa més de quatre anys que cap equip terrassenc no guanya una lliga. De cara a la que comença diumenge, ni Atlètic ni Club Egara ni CD Terrassa parteixen com a favorits al títol, però sí que aspiren a ser a la “final-four” que es disputarà els dies 29 i 30 de maig. A ningú se li escapa que els dos grans favorits continuen sent el Club de Campo madrileny i l’RC Polo barceloní, comptant sempre amb Júnior i Sanse Complutense, dos equips que s’han acostumat ja a substituir els equips egarencs a la fase final de la competició.
Abans de la pandèmia, el Club de Campo no havia guanyat cap lliga. De les sis últimes, però, se n’ha adjudicat quatre. Només el Polo l’any 2025 i l’Atlètic el 2022 van aconseguir acabar campions.
Tant madrilenys com barcelonins continuen sent clars favorits, El Club de Campo s’ha reforçat amb un davanter absolutament determinant, l’internacional basc Jose Basterra, per bé que ha perdut a César Curiel. També el Polo que entrena el terrassenc Ramon Sala ha sabut mantenir el bloc, amb els egarencs Marc Miralles, Bruno Ávila i Arnau de Bruijn com a peces capitals. Han perdut Alfredo Barón, però han recuperat Andreas Rafí.
El Júnior de Sant Cugat que entrenarà Guille Carnicer després del comiat del terrassenc Oriol Torras (nou tècnic del Club Egara) ha sabut mantenir també un bloc on destaca el seu capità, l’egarenc Oriol Salvador. Els santcugatencs han perdut als germans Jordi i Pol Gifra, que han marxat a Austràlia, però s’han reforçat amb el porter italià Andrea Dell’Anno i l’internacional sud-africà Jared Cass.
Dues jornades dobles
La competició arrenca avui amb l’única novetat del CH Carpesa, que substitueix el Jolaseta basc, que ha perdut la categoria. Els altres 11 contendents són els mateixos de la temporada passada.
Els equips catalans continuen sent la meitat: Atlètic, Club Egara, CD Terrassa, Júnior, RC Polo i FC Barcelona. Dels altres sis, dos són madrilenys (Club de Campo i Sanse Complutense), dos càntabres (Sardinero i Tenis de Santander) i un canari, el Taburiente.
Igual que la passada, la lliga 26-27 tindrà dues jornades dobles, els caps de setmana del 24 i el 25 d’octubre a la primera volta i el del 8 i 9 de maig a la segona. La primera volta acabarà el diumenge 29 de novembre i la segona no es reprendrà fins a més de tres mesos després, el diumenge 7 de març. El 23 s’acabarà la lliga regular i els quatre equips més ben classificats disputaran el “play-off” pel títol els dies 29 i 30 de maig. La Copa del Rei, un altre dels al·licients de la temporada, es jugarà del 26 al 28 de març.