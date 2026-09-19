Retiren 215 vehicles abandonats durant el 2026: “Ens agradaria que fos un tràmit més àgil”

de la tanca de seguretat de l’autopista, va convertir en notícia un fet que, lluny de ser excepcional, es repeteix més del que pensem. Es tracta dels vehicles abandonats a la via pública que passen setmanes o mesos estacionats al mateix lloc, cada vegada més deteriorats i ocupant un espai públic que deixa d’estar disponible per a la resta de conductors. El cotxe retirat a la C-58 el passat 14 de setembre, després de 37 dies a l’exterior
En el que va d’any,
l’Ajuntament de Terrassa ha retirat 215 vehicles abandonats de la via pública, dels quals 78 han requerit una retirada urgent i 137 s’han retirat pel procediment ordinari. La xifra suposa una mica més de la meitat dels 410 vehicles que es van retirar durant tot el 2025, quan es van gestionar, en total, 1.146 expedients relacionats amb vehicles abandonats. Per posar-ho en perspectiva amb ciutats demogràficament similars, per exemple, al 2025, a Sabadell es van retirar 308 vehicles abandonats, i al 2024, a l’Hospitalet, 620.
El nombre d’expedients, però, no es correspon amb el de vehicles que finalment acaben retirats. El motiu és que una part dels propietaris actuen abans que el consistori executi la retirada: segons els serveis municipals, aproximadament quatre de cada deu vehicles ja no es troben al lloc quan arriba el moment d’emportar-se’ls. De fet, actualment
hi ha 159 vehicles que ja han completat tota la tramitació administrativa i dels quals només queda comprovar si continuen al punt on van ser detectats. Si encara hi són, se’n procedirà a la retirada.
Els polígons, els punts habituals
Segons informen els serveis municipals, els polígons industrials de la ciutat són els espais on es concentren més casos de vehicles abandonats. Des de l’
Agrupació de Polígons de Terrassa, el seu president, Jordi Vilar, coincideix que es tracta d’un problema especialment visible, perquè, afirma, “ són zones fàcils per abandonar vehicles; hi ha gran extensió i menys pressió residencial”. Al polígon del qual també n’és president, Els Bellots, explica que ha arribat a notificar casos que romanien estacionats durant molt de temps, amb desperfectes evidents: “Vam donar l’avís d’una motocicleta feta malbé, i van trigar més de sis mesos a retirar-la”.
Un vehicle abandonat amb els pneumàtics i les llantes robades, a Can Parellada, al costat del polígon de Colom II
Alberto Tallón
Vilar explica que els avisos els fan habitualment a través de Cuidem Terrassa, afirmant que “és un encert que estigui disponible pels polígons també, finalment”. Tot i això, també reconeix que no és un tràmit “
tan àgil com ens agradaria que fos”.
El president de l’agrupació apunta també altres punts on, segons la seva experiència i la dels seus companys al capdavant dels polígons, aquest tipus de situacions són més habituals, com
Santa Margarida, Colom i Colom II, especialment a l’entorn del Parc Vallès. Les conseqüències més immediates, segons Vilar, és que “aquests vehicles poden estar setmanes o mesos allà, i treuen aparcament, que cada vegada és més complicat”.
Els barris no se’n salven
El problema no es limita als polígons. A
Sant Llorenç, l’associació de veïns assegura que fa gairebé dos anys que trasllada incidències contínues relacionades amb vehicles abandonats. Segons el seu president, Juan García, el problema es concentra especialment als carrers propers a l’entrada del barri, a l’entorn del supermercat Supeco i de la nova residència d’Ampans, i a les vies perpendiculars a l’avinguda del Vallès. “ Són cotxes robats, o malmesos que proven d’arreglar-los. Si no poden, finalment, els deixen i ocupen un espai que ens aniria bé per aparcar a la resta de veïns”, relata. La seva associació també fa ús de Cuidem Terrassa, però en el seu cas, critica “el silenci administratiu”, després dels seus avisos: “Hi ha cotxes que s’han quedat anys aquí”.
Salvador Pérez, president de l’Associació de Veïns del Segle XX, també coincideix amb situacions similars. “El problema és que vivim en una zona, entre cometes, anomenada industrial. Una zona que permet més descontrol”, denúncia. En el seu cas, assenyala el carrer de Joan Monpeó i les zones més properes al sud del barri, cap als polígons, les més propenses a rebre abandonaments de vehicles. “Comporten brutícia, risc que els hi calin foc, robatoris i, evidentment, menys espai d’aparcament”. I, a més a més, apunta a una altra situació delicada: la gent que viu en vehicles a la via pública. “Alguns ho fan en vehicle propi, d’altres aprofiten vehicles abandonats. No són condicions dignes, perquè per desgràcia, cada vegada hi ha menys recursos”, esmenta.
Des de
Ca n’Anglada, Manuel Lobo posa el focus en vehicles que, amb el pas dels mesos, acaben presentant un aspecte cada vegada més deteriorat. “ Just fa poc es van emportar una motocicleta cremada que portava molts mesos a baix del carrer del Mossèn Àngel Rodamilans”, comenta. En el cas d’aquest barri, el focus se centra als voltants del centre comercial Eroski, apunta, “on s’hi acostumen a concentrar diversos vehicles abandonats en males condicions”, o fins i tot, alerta també que “s’hi concentra gent que hi viu en vehicles”. Mesos en ser retirats
En conjunt, el gran reclam general dels veïns i el sector empresarial fa referència a l’
agilitat de la gestió de recollida. Segons totes les experiències relatades, els terminis de retirada dels vehicles superen els tres mesos establerts per la normativa municipal, sempre que els terminis del procediment legalment establert ho permetin.
Tot i això, quan s’inicia un procediment, no sempre es conclou amb retirada, bàsicament perquè el vehicle desapareix. Les dades municipals revelen que actualment hi ha 159 vehicles que han completat tota la tramitació administrativa i dels quals només falta comprovar si encara són al lloc on van ser localitzats. I, segons l’Ajuntament, aproximadament un 40% dels vehicles desapareixen abans que arribi el moment de la retirada municipal: els propietaris se’ls emporten pel seu compte.
Per què s’opta per abandonar un vehicle?
Per entendre per què un vehicle acaba abandonat al carrer, cal mirar abans què passa quan deixa de compensar mantenir-lo.
Santi Grau, mecànic terrassenc, explica que els casos més habituals corresponen a “ vehicles que tenen molts quilòmetres, que tenen una avaria important o que no passen l’ITV per algun defecte greu”.
Grau situa al voltant dels 2.000 euros de reparació un punt en què alguns propietaris poden començar a plantejar-se si val la pena continuar invertint en el vehicle. Però el mecànic insisteix que una cosa no implica automàticament l’altra. “
Que reparar un cotxe no surti a compte no significa que el seu propietari l’hagi d’abandonar al carrer”, recalca. De fet, assenyala el sentit contrari a l’abandonament, a l’actualitat. “Els vehicles han augmentat de valor, i ara es paguen bastant bé de segona mà, també peces. No entenc la necessitat d’abandonar-lo amb facilitat”, explica. Així, apunta que “en tot cas, la gent que pren aquesta mesura és perquè o bé pot ser insolvent, o bé pot tenir algun problema d’assegurances”. Què diu la normativa?
Quan es considera que un vehicle està abandonat? D’acord amb l’Ordenança de Mobilitat municipal, quan fa més de dos mesos que ha estat immobilitzat, o retirat i dipositat en dependències municipals, i el propietari no ha presentat al·legacions; quan es manté més d’un mes al mateix lloc i presenta desperfectes que en fan impossible el desplaçament; o quan no disposa de plaques de matrícula.
L`avís de retirada d`un vehicle abandonat al seu vidre
Nebridi Aróztegui
Quina sanció pot comportar abandonar un vehicle a la via urbana? Pot comportar una multa d’entre 700 i 1.500 euros, en funció de la gravetat.
Com comunicar un vehicle abandonat? A través del portal municipal oficial de reclamació per la retirada de vehicles.
Quins són els terminis de resolució? Un màxim de 90 dies en el cas de tramitació ordinària i quan els terminis del procediment legalment establert ho permetin.
Com gestionar una baixa voluntària del vehicle? Omplint el document municipal de Baixa voluntària del vehicle, i lliurant-lo a les dependències d’Egarvia juntament amb la documentació original del vehicle.
Quins són els requisits per a aquesta baixa voluntària? El vehicle no pot estar subjecte a cap procés judicial, com ara embargaments o precintes per part d’administracions o entitats financeres.