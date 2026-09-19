La residència de Sant Pere Nord s'acabarà el febrer

Les obres de la residència de Sant Pere Nord continuaran i podrien estar enllestides el febrer. És el calendari que el Departament de Drets Socials i Inclusió va comunicar als veïns aquest divendres en una reunió amb representants de l'Ajuntament de Terrassa.
Fonts del Departament confirmen que els treballs continuaran a càrrec d'una de les empreses de la UTE que els executava, després que la fallida d'una altra n'alentís el ritme. Durant la trobada, a més del calendari, es van abordar els detalls del finançament europeu Next Generation, per al qual es negocia una pròrroga, com en altres casos. Pepe Sánchez, representant de l'Associació de Veïns de Sant Pere Nord i president de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT), valora positivament que s'hagi garantit el projecte. En aquest sentit, Sánchez explica que des de la Generalitat els van assegurar que "assumeixen el que passi". "Si venen els diners d'Europa, ja és el que toca. Però si no, diuen que hem d'estar tranquils, perquè el que han començat, ho acabaran", afegeix.
Gestió i llista d'espera
Els veïns volien que la gestió la portés directament la Generalitat, però el Departament negocia ara amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). Sánchez explica que accepten aquesta alternativa perquè es tracta d'un ens públic i evita el risc de privatització, una línia vermella per a les entitats: "No pot ser que els terrenys siguin públics i la gestió privada", subratlla. D'altra banda, de moment no hi ha llista d'espera, que s'obriria el mateix mes que acabi l'obra o un mes abans.
Mossèn Homs i pisos tutelats
La trobada també va abordar la reforma de la residència Mossèn Homs, prevista per al darrer trimestre del 2027. A més, es va parlar d'un projecte de pisos tutelats per a gent gran al costat de la residència de Sant Pere Nord, una opció que els veïns celebren per combatre "la soledat no volguda".