Un incendi en un pis aquesta matinada a Terrassa ha afectat a 34 persones, que han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), entre elles quatre hospitalitzades, han informat els Bombers de la Generalitat i el SEM.
Els efectius han rebut l'avís del foc a les 00.25 hores d'aquest dissabte, al número 90 del carrer del Berguedà, i ràpidament s'han mobilitzat 10 dotacions dels Bombers. En arribar, les flames cremaven un pis situat a la primera planta, causant una gran fumarada. El cos de Bombers ha evacuat diversos veïns per la façana amb l'ajuda del camió autoescala, mentre que la resta s'ha confinat als seus habitatges durant les tasques d'extinció.
A les 01.01 hores el foc s'ha donat per extingit i s'han ventilat i inspeccionat la resta de vivendes de l'edifici. Finalment, a les 02.30 hores els veïns han pogut tornar a les seves cases, excepte els del pis afectat. L'Ajuntament de Terrassa s'ha fet càrrec del reallotjament.
De les quatre persones que han estat hospitalitzades, dues han estat evacuades en estat menys greu a l'Hospital de Terrassa, mentre que un menys greu i un de lleu han estat traslladats a l'Hospital Mútua de Terrassa.